Возвращение реализма во внешнюю политику

После "победы" в Сирии над ИГИЛ* Эммануэль Макрон готов вести диалог с Башаром Асадом, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"Он не боится слов и не пугается разладов, если они позволяют вписаться в реальность. Раз кончилась война против ИГИЛ*, значит "надо разговаривать с Башаром и его представителями", договариваться с режимом Дамаска для разработки политического решения. Комментарий Эммануэля Макрона на телеканале France 2 - это больше, чем прорыв, по сути, это изменение направления французской дипломатии в Леванте", - считает автор статьи.

Поворот уже был намечен Франсуа Олландом и Лораном Фабиусом в 2015 году. После требования ухода Башара Асада они смягчили французскую позицию - нравственную и смелую, но неэффективную, поскольку она утратила силу из-за вмешательства Ирана и России на стороне сирийского режима, напоминает обозреватель.

"Эммануэль Макрон не отказался от принципов Франции, так как он хотел, чтобы сирийский президент отчитался в своих преступлениях перед международным правосудием. "Башар - враг сирийского народа, ИГИЛ* - наш враг". Фраза, произнесенная Жаном-Ивом Ле Дрианом в его бытность министром обороны, подобна перчатке, брошенной новому обитателю Елисейского дворца, который хочет выстроить свою внешнюю политику на реализме и прагматизме, избавить французскую дипломатию от ее иллюзий и философствований", - полагает Лассер.

"Надо разговаривать со всеми", - уверен Эммануэль Макрон. С Владимиром Путиным, который вздохнул с облегчением после того, как был принят в роскошном Версальском дворце. С Дональдом Трампом, который не скрывал своей восхищенной детской улыбки, в первый раз присутствуя на военном параде 14 июля на Елисейских полях, пишет автор. И говорить надо откровенно. Напоминать Владимиру Путину о приверженности Франции правам человека и демократии.

За восемь месяцев такой метод дал свои результаты. Франция водворилась на международной арене, где ее ждали с надеждой и упованием, говорится в статье. "Сегодня в американских оборонных кругах Франция считается главным союзником США. Такое происходит впервые",- заявляет американский консерватор Дов Закхейм, вице-председатель центра Center for the National Interest.

"Сказать по правде, Эммануэль Макрон пользуется прекрасным расположением небесных светил, благодаря тому, что в международных делах оказалась отодвинута на второй план Великобритания, поглощенная своим "Брекзитом", Германия, застигнутая проблемами своей внутренней политики, и Америка, дискредитированная сбивающим с толку характером Дональда Трампа. За несколько месяцев Франция заполнила пустоту, возникшую из-за колебаний и нерешительности западных держав", - отмечает Лассер.

"Он хочет, чтобы Франция была услышана, чтобы она присутствовал за столом, чтобы она снова обрела свое величие", - говорит о Макроне глава парижского бюро Европейского совета по международным отношениям Манюэль Лафон Рапнуй.

Столь уверенное присутствие на международной арене все же таит в себе опасности. В чем главная опасность? "Эммануэль Макрон вызвал очень большие ожидания на международной арене. Пусть руководитель превосходен, но в Елисейском дворце он совсем один. Сумеет ли он оправдать все порожденные им надежды? Трансформировать слова в результаты?" - резюмирует один неназванный дипломат.

Однако совсем иначе обстоят дела в других кризисах, в частности, в Сирии, где западные игроки, в том числе Франция, были отставлены в сторону региональными державами, Ираном и Россией. Контактная группа, заявленная Францией в сентябре, на данный момент существует лишь "виртуально", по признанию одного высокопоставленного дипломата. Ответная реакция Башара Асада на победу над ИГИЛ* оставляет мало надежд на возвращение мира в Сирии. В понедельник президент обрушился на курдов, поддержанных США, которые активно участвовали в антиджихадистской борьбе, назвав их "предателями". "Осторожно! Стабильность режимов не обязательно влечет за собой геополитическую стабильность", - предостерегает Манюэль Лафон Рапнуй.

Американец Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR), уже предвидит надвигающиеся препятствия: "Французским народом очень трудно управлять. Вы выбираете короля, а затем казните его, когда он выполняет свою программу! Между тем для международной программы Макрона во Франции необходимы реформы".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.