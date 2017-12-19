Китай и Россия готовятся воевать с США, если Трамп вторгнется в Северную Корею

Китай и Россия, возможно, разрабатывают план атаки на силы США в случае, если на соседнем Корейском полуострове разразится война, согласно двум бывшим представителям вооруженных сил, пишет Newsweek.

Генерал-лейтенант Ван Хунгуан, бывший заместитель командующего западного военного округа Нанкин, предупредил, что "война на Корейском полуострове может разразиться в любое время с настоящего момента до марта следующего года", передает корреспондент Том О'Коннор.

"Китай должен быть психологически подготовлен к возможной корейской войне, и северо-восточные регионы Китая должны быть мобилизованы с этой целью, - заявил он. - Подобная мобилизация не является началом войны, она имеет исключительно оборонительные цели".

В отдельном интервью китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что высокотехнологичные противоракетные учения, проведенные Китаем и Россией в Пекине, были, на самом деле, совместным усилием двух ведущих военных конкурентов США по защите от возможной атаки по приказу президента Дональда Трампа. И Китай, и Россия поддержали США в осуждении северокорейского ядерного-ракетного арсенала, но Пекин и Москва твердо выступают против расширения военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в статье.

"Главной мишенью совместных учений Китая и России являются США, ведь у Америки есть баллистические и крылатые ракеты, которые могут представлять реальную угрозу для Пекина и для Москвы", - отметил Сун.

"И Китай, и Россия хотели использовать эти совместные противоракетные учения в целях стратегического сдерживания. Они хотят заставить США вывести свою систему ПРО THAAD с Корейского полуострова", - добавил он.