19 декабря 2017 г. Дэвид Киркпатрик | The New York Times Россия вмешивалась в "Брекзит"? Исследование соцсетей ставит это под сомнение Исследование, проведенное Оксфордским институтом интернета, ставит под сомнение предположения о том, что Россия могла использовать соцсети для влияния на референдум по выходу Великобритании из ЕС, сообщает журналист The New York Times Дэвид Киркпатрик. На такую вероятность, по его словам, указывали ученые, законодатели и журналисты, а члены британского парламента обратились за информацией к компаниям-владельцам соцсетей. Они опасались, что Россия "могла пытаться подорвать доверие к британским и европейским институтам, как это было в США". "Однако исследование Оксфордского института интернета указывает на то, что доказательств недостаточно, даже с учетом схем, уже раскрытых в США", - пишет Киркпатрик. В рамках исследования было рассмотрено почти три тысячи аккаунтов в Twitter, на связь которых с Россией указывали обнародованные Twitter в Вашингтоне данные, новостные сообщения и ученые-исследователи, уточняется в статье. Изучены при этом были твиты, опубликованные в течение двух недель накануне референдума. "Исследование показало, что лишь 84 из идентифицированных как российские аккаунтов размещали записи о референдуме. Они опубликовали только 6734 твита или ретвита", - говорится в статье. Авторы исследования заявили в результате, что "снова нашли мало указаний на российский контент". На прошлой неделе компания Facebook в ответ на запрос комитета британского парламента заявила, что "тоже не нашла свидетельств существенной публикации российских рекламных объявлений" в связи с "Брекзитом". Подробности внутреннего расследования не разглашались, отмечается в статье. Компания Twitter в ответ на запрос комитета сообщила, что изучила аккаунты, "ранее идентифицированные как, вероятно, получающие финансирование из российских источников". При этом лишь одна из этих учетных записей размещала контент о "Брекзите" на правах рекламы за два месяца до референдума: это аккаунт англоязычного новостного телеканала Russia Today. "Невозможно было установить, использовала ли Россия другие, еще не идентифицированные аккаунты в попытке повлиять на голосование", - уточняет автор статьи. Депутат британского парламента Дэмиан Коллинз назвал ответ компании "абсолютно неадекватным". В письме Twitter он потребовал предоставить список аккаунтов, имеющих отношение к связанному с Кремлем "Агентству интернет-исследований". Коллинз запросил также список иных связанных с Россией удаленных аккаунтов и примеры опубликованных ими записей, имеющих отношение к Соединенному Королевству. "Вопросы, которые я задал вашей компании, намного большего масштаба, чем ответ, который вы мне дали", - заявил он. Источник: The New York Times