Теракт как системная ошибка

"Почти все пошло наперекосяк, но за это никто не несет ответственности - с момента теракта на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац в Берлине прошел год, и происшествие вызывает все больше вопросов", - пишет Бенедикт Нефф в Neue Zürcher Zeitung.

Недавно в интервью NZZ президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен сказал: "Понятно, что были сделаны ошибки". Когда немецкие политики и служащие говорят об исламистском теракте в Германии с тяжелейшими последствия, они чаще всего используют пассивный залог и безличные предложения, - отмечает корреспондент. - А когда речь заходит о том, кто отвечает за эти ошибки, все дружно пожимают плечами".

"Самым возмутительным в деле террориста Аниса Амри является то, что немецкие власти обладали исчерпывающей информацией о нем. Убив 12 человек и ранив еще десятки 19 декабря 2016 года, он не появился из ниоткуда", - напоминает журналист.

Амри был на учете в качестве лица, представляющего потенциальную угрозу для общественной безопасности. Это означает, что он был одним из 549 людей в Германии, которые, по мнению властей, способны совершить теракт. Против Амри было заведено дело в связи с подозрением в подготовке тяжелого, угрожающего государству преступления. Кроме того, он торговал наркотиками. "Власти об этом знали", - подчеркивает журналист.

По утверждению Бруно Йоста, следователя по особо важным делам, занимавшегося делом Амри и раскритиковавшего в отчете уголовную полицию Берлина, региональную полицию земель Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг, а также прокуратуру, Амри перемещался по Германии под разными именами, используя поддельные документы - и это также было известно властям. "В руках у полиции был потенциальный террорист, а она обращалась с ним как с мелким воришкой", - утверждает следователь.

Президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен вместо ответа на вопрос об ответственности за произошедшее "скрылся" за встречным вопросом о миграционной политике Германии и Европы и недействующей Дублинской системе, передает корреспондент.

Непосредственно после того теракта депутат партии "Альтернатива для Германии" (AfD) написал в Twitter, что убитые в результате теракта люди - на совести Меркель. "Для него виновница была найдена. Это было настолько некорректно, насколько и поразительно. Однако за прошедший год в Германии произошло нечто противоположное односторонним обвинениям: чувство ответственности исчезло вообще", - пишет Нефф. По его мнению, столько служб своими ошибками и упущениями способствовали тому, что Амри не был обезврежен, что теперь совершенный теракт по умолчанию считается "системной ошибкой". "Поэтому и звучат заявления официальных лиц: были допущены ошибки. Это признание вины политикой и властями, которое, в сущности, таковым не является, потому что теряется в анонимности", - подытоживает журналист.