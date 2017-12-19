Германия возрождает мечту Путина о трубопроводе

"Это трубопровод, который только что получил новую надежду на жизнь", - пишет Politico.

"За последние несколько лет вызывающий противоречия план "Газпрома" по строительству "Северного потока-2", второго 1200-километрового балтийского трубопровода, соединяющего Германию и Россию, пережил несколько критических моментов - и возродился вновь", - отмечает автор статьи Мэтью Карнитшниг.

"Его последняя надежда на жизнь объясняется вероятным возвращением социал-демократов в правительство Германии", - поясняет он.

"До последнего месяца высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Германии ожидали, что "Северный поток-2", представляющий собой важнейший приоритет для президента России Владимира Путина, рухнет. Германия, казалось, продвигалась к трехсторонней коалиции между консерваторами, зелеными и либералами, причем последние две партии выражали скептицизм по поводу проекта", - говорится в статье.

На фоне возвращения социал-демократов (СПДГ) в коалицию "Северный поток-2" жив и здоров. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль, лидер СПДГ до прошлого года, был одним из первых сторонников проекта стоимостью в 9,5 млрд евро и давал понять, что он продолжает его поддерживать.

"Сейчас самое подходящее для нас время, чтобы активизировать наше экономическое сотрудничество, - заявил Габриэль во время визита в Санкт-Петербург в конце ноября. - Мы всегда считали Россию особо надежным поставщиком газа".

"Ряд стран Центральной и Восточной Европы выступают против проекта, поскольку он лишит их прибыльных транзитных сборов, которые они получают сейчас от России. Более глубокую озабоченность вызывает то, что трубопровод оставит Европу на милость Москвы в энергетическом плане", - отмечает издание.

Официальная позиция Германии заключается в том, что "Северный поток-2" является "коммерческим проектом" и что у правительства нет причин вмешиваться в его реализацию.

"Это явно не коммерческий проект", - считает бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который сейчас является советником президента Украины Петра Порошенко.

"Он политический и имеет целью сделать Европу еще более зависимой от импорта российского газа и обойти Украину и других восточных партнеров", - сказал Расмуссен.