Сексопатолог: "Многие эксгибиционисты никогда не перейдут к действиям"

Демонстрация гениталий незнакомым людям - это одно из отклонений сексуального поведения. Корреспондент австрийского издания Der Standard Стелла Мари Хомбах побеседовала с сексопатологом Георгом Пфау.

"Страдают ли эксгибиционисты от желания обнажиться перед другими людьми?" - поинтересовалась журналистка.

"Необязательно. Чаще всего возбуждающий образ проигрывается только в мыслях, то есть в сексуальных фантазиях и фантазиях при мастурбации. Только малый процент эксгибиционистов в итоге воплощает свои представления в жизнь", - пояснил Георг Пфау.

На вопрос о том, почему же некоторые эксгибиционисты обращаются за помощью к сексопатологам, специалист ответил, что пациенты пугаются собственных мыслей и страдают уже от самой своей склонности. Во время терапии люди, страдающие эксгибиционизмом, учатся не только принимать такое свое желание, но и предупреждать совершение конкретных действий, выясняя, какие ситуации склоняют их к желанию обнажиться, рассказал Георг Пфау.

"Говорят, кинопродюсер Харви Вайнштейн мастурбировал на глазах журналистки Лорен Сиван. Также комика Луи Си Кей обвиняют в злоупотреблении подобными сексуальными действиями - это считается эксгибиционизмом?" - спросила журналистка.

"Само действие, страх или даже шок жертвы доставляют эксгибиционисту сексуальное удовлетворение. Таким образом, он в некоторой степени восстанавливает свое часто ослабленное эго. Мотивов Вайнштейна и Луи Си Кей я не знаю, поэтому относительно этих случаев я не могу и не хочу больше ничего говорить", - ответил сексопатолог.

"Что, если шеф спрашивает свою подчиненную, может ли он мастурбировать при ней?" - задала вопрос Стелла Мари Хомбах.

По мнению Георга Пфау, сексуальные отношения между шефом и подчиненной в принципе запрещены, потому что в вопросе секса речь идет об обоюдном согласии. Зависимое положение исключает эту обоюдность. Секс между руководителем и его сотрудницей не является нормой ни в моральном, ни в юридическом смысле, считает сексопатолог.

"Сенсацию в СМИ произвел также случай с бывшим конгрессменом от штата Нью-Йорк Энтони Вайнером, который якобы рассылал несовершеннолетним фотографии своего пениса, не предупредив их об этом заранее. Что скрывается за таким поведением?" - поинтересовалась журналистка.

"Если все действительно происходило так, такое поведение в любом случае было бы постыдным, так как жертвы являются несовершеннолетними. Отправка фотографий гениталий без обоюдного согласия может быть грубым предложением сексуального контакта, но, возможно, речь также идет о современной форме эксгибиционизма. Потому что девочка вынуждена - хочет она этого или нет - смотреть на присланные фотографии. Ее предполагаемый испуг может уже заранее удовлетворить эксгибициониста. Такие действия по многим причинам могут быть неприемлемыми", - считает специалист.