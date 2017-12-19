Даже в преклонном возрасте нацисты будут привлечены к ответу

Центральное ведомство управлений юстиции земель ФРГ по расследованию национал-социалистских преступлений закончило расследование против десяти предполагаемых сотрудников концентрационных лагерей и передало материалы в соответствующие отделения прокуратуры, сообщает немецкое издание Tageszeitung.

Таким образом, в центре работы немецкого правосудия в конце 2017 года оказались почти два десятка женщин и мужчин, обвиняемых в пособничестве убийствам. Новые выявленные случаи касаются концлагерей Равенсбрюк, Маутхаузен, Бухенвальд и Освенцим, передает издание.

Почему расследования против предполагаемых преступников нацистского режима проходят так поздно? Это следствие изменения правосознания: на протяжении десятилетий, согласно требованиям немецкого правосудия, для того чтобы человек был обвинен в пособничестве убийству, он должен был также подозреваться в конкретных случаях убийства. Однако, начиная с процесса против Джона Демьянюка в 2011 году, для обвинения стал достаточным тот факт, что предполагаемый преступник только своей деятельностью в лагере смерти оказывал поддержку систематическим убийствам. Таким образом, в поле зрения теперь попадают мужчины и женщины, которых раньше не привлекали к ответу, говорится в статье. Так, в Оснабрюке сейчас расследуется дело 94-летнего мужчины, который предположительно участвовал в убийстве более 33700 евреев в Бабьем Яру в Киеве. В городе Целле следствие идет против 93-летнего проводника служебных собак в Освенциме, сообщается в публикации.

Как рассказал Tageszeitung руководитель ответственного ведомства, старший прокурор Йенс Роммель, сначала устанавливается, кто вообще был задействован в работе лагерей, многие данные можно найти в архиве ведомства, который, среди прочего, включает в себя 1,7 млн карточек с данными. Затем, совместно с мемориальными организациями и архивами, собирается дополнительная информация о человеке. И, наконец, найденная информация сопоставляется с данными учреждений, осуществляющих пенсионное страхование, на основании чего выявляется, жив ли еще подозреваемый. В более чем 95% случаев предполагаемые преступники уже умерли, передает издание.

Также, по словам Роммеля, следователи должны выяснить, идет ли речь о времени, когда убийства имели системный характер. Так, например, в Освенциме, где более миллиона человек были отравлены газом, убийства всегда имели системный характер, в то время как в других концлагерях это происходило в первую очередь в 1944 и в 1945 годах, говорится в статье.

Сегодня все обвиняемые являются стариками, которым больше 90 лет. Прокуратуре приходится останавливать расследование по большинству дел, так как бывшие сотрудники СС уже не в состоянии принимать участие в судебном процессе, отмечается в статье. Так, в настоящий момент самым старшим обвиняемым является 99-летний старик, который работал охранником в концлагере Штуттхоф с июля по сентябрь 1943 года. По сообщению прокуратуры Штутгарта, способность обвиняемого к участию в судебном процессе является "крайне спорной", передает издание.