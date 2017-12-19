Человек, бросающий вызов Владимиру Путину, говорит, что победил бы, если бы выборы в России были честными

Алексей Навальный "сказал в понедельник, в интервью Associated Press, что самая большая помеха, которая мешает ему стать следующим президентом России, - это политическая система, которая карает его за то, что он мобилизует общественную поддержку, и строит козни, чтобы его лицо не появлялось на телеэкранах". Об этом пишет корреспондент Associated Press Наталия Васильева в статье, опубликованной Time.

"В своем первом интервью после начала президентской кампании Навальный сказал, что победил бы, "если мне позволят баллотироваться и если мне позволят использовать крупные СМИ". И, по его словам, Кремль это знает", - пишет издание. (Все цитаты из интервью приведены в переводе с английского текста на сайте Time. - Прим. ред.).

"Это главная причина, по которой они не хотят, чтобы я баллотировался, - сказал он. - Они прекрасно понимают, как эфемерна их поддержка".

Васильева замечает: согласно свежему опросу "Левада-центра", 75% россиян проголосуют за Путина, но в апреле 51% респондентов заявил, что устал ждать, пока Путин осуществит "позитивные изменения".

"Путину нечего сказать, - заявил Навальный. - Он может обещать только то, что обещал раньше, и вы можете проверить, что эти обещания не осуществились и не могут осуществиться".

"Если Путин фокусируется на внешней политике, то платформа Навального почти всецело внутриполитическая, что, на его взгляд, обеспечивает ему растущую поддержку в таких местах, как Новосибирск - третий по величине в России город, где в октябре он собрал большую толпу", - говорится в статье.

"Наше правительство находится во власти иллюзий. Оно занимается Сирией и не интересуется тем, что происходит в Новосибирске, и тамошние жители это чувствуют, - сказал Навальный в интервью AP. - Это превращается в рост моей поддержки".

"Через соцсети Навальный привлек внимание молодого поколения и политически-активных людей, но он признал, что не сможет обратиться к более широким массам населения, пока ему запрещено появляться на государственном телевидении", - пишет издание.

"Среди активного политического класса мы победили, несмотря на запрет, - сказал он. - Политически активный класс обернет политически спящий класс в нашу пользу. На этих выборах это произойдет, если мне разрешат баллотироваться".