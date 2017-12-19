Познакомьтесь с журналисткой и звездой реалити-шоу, которая соперничает с Владимиром Путиным

Time публикует интервью Ксении Собчак, подготовленное журналистом Саймоном Шустером.

Комментируя утверждения, что она - марионетка Кремля, призванная придать выборам видимость законности, Собчак заявила: "Умным людям вполне ясно, кто распространяет эти слухи, кто извлекает из них выгоду и почему они используются против меня".

"Вы хотите сказать, что это Кремль изображает вас в качестве кремлевской марионетки?" - уточнил журналист.

"Ну естественно! Они беспрерывно распространяют эти слухи. Они меня поздравили через две минуты после того, как я объявила о своей кандидатуре. Потом целая куча странных людей заявила о своем участии в выборах - явно чтобы девальвировать мою кампанию. Умные люди давно научились не обращать внимания на эти дешевые кремлевские схемы", - ответила Собчак.

Журналист поинтересовался, почему Собчак не участвовала в уличных акциях Алексея Навального против коррупции в марте и июне нынешнего года.

"Это была не моя публика. Я все равно их поддерживала, потому что, если люди готовы выйти на улицы, это хорошо. Но на протяжении нескольких лет я провела столько времени, протестуя на улицах, что знаю: наших проблем это не решит. Гораздо полезнее объединить людей вокруг простой возможности: пойти и проголосовать за то, что они считают правильным", - сказала Собчак.

Журналист поинтересовался, как среагирует Собчак, если протесты сторонников Навального перерастут в применение силы.

"Послушайте, в нашей стране практически все что угодно может закончиться кровопролитием. И виноваты в этом будут власти. Если эти акции протеста будут разрешены официально, я их поддержу. Но я не хожу на акции протеста, которые проводятся без разрешения государства, потому что они кончаются провокациями либо со стороны властей, либо со стороны протестующих", - сказала Собчак.