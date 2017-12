19 декабря 2017 г. Дэвид Коллинз | The Times Не желаете ли дедушку в стакане воды? План по смыванию мертвых в канализацию вызвал шок в Британии "Возможно, это не то, что, по вашим ожиданиям, должно произойти с телом, но совет графства Уэст-Мидландс хочет, чтобы крематорий имел возможность избавляться от мертвых при помощи технологии под названием "водная кремация", - сообщает The Sunday Times. Технология предполагает, что мертвое тело помещается в торпедообразную металлическую камеру, где оно превращается в жидкость, а потом смывается в канализацию. Впрочем, перспектива того, что это произойдет с вашими близкими, была отложена ввиду возражений водопроводной компании Severn Trent, говорится в статье. Компания отказалась дать разрешение на использование "промышленной сточной воды" муниципалитету Сэндуэлла неподалеку от Бирмингема, утверждая, что она не предназначена для избавления от мертвых тел, поясняет издание. "Несмотря на проблемы, совет все же надеется стать первопроходцем в этой технологии, которая уже используется в некоторых областях Америки и Канады", - пишет издание. "Утверждается, что по сравнению с традиционной кремацией это более экологичный способ, при котором затрачивается меньше энергии и выбрасывается меньше парниковых газов", - говорится в статье. The Sunday Times стало известно, что у Severn Trent нет законных или технических обоснований отказать в лицензии, кроме той, что это может быть сочтено "отвратительным". "Сточные воды в Великобритании обрабатываются, прежде чем быть возвращенными назад в реки и в систему водоснабжения", - отмечает издание. "Это нечто совершенно новое для Великобритании. У нас есть серьезные сомнения по поводу приемлемости этого для общественности. В систему водоснабжения будут попадать превращенные в жидкость человеческие останки. Мы не думаем, что общественности понравится эта идея", - заявил источник из Water UK. Источник: The Times