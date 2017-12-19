Энергоресурсы - это российский наркотик, в зависимость от которого попадают и европейцы

Политические баталии вокруг газопровода "Северный поток-2" близятся к завершению. Он, по всей видимости, увеличит зависимость Западной Европы от российского газа - в то время как страны Восточной Европы постепенно от этой зависимости избавляются, пишет в статье на сайте Die Welt постоянный автор издания Герхард Гнаук.

Газопровод "Северный поток" используется уже несколько лет, при этом он никогда не был загружен полностью, указывает автор. В 2018 году должно быть начато строительство "Северного потока-2": "российская сторона уже давно выпустила кота из мешка: стратегическая цель нового газопровода - рано или поздно "исключить" Украину как транзитную страну", говорится в статье.

Со временем сомнения относительно нового газопровода появились и у Дании, Швеции и Финляндии - "на этой неделе проект должен пройти там окончательную процедуру одобрения. Препятствия на пути реализации проекта чинит и Брюссель, прибегая к европейскому законодательству".

"Сторонники "Северного потока" указывают на то, что для стабильного газового обеспечения Европы нужно строительство новых газопроводов. Диверсификацией источников энергоресурсов называют это те, кто поддерживает проект. Газопроводы должны при этом вести только в Россию, - говорится в статье. - "Диверсификация" - основополагающая ложь компании Nord Stream".

По мнению автора, существует два аргумента против того, чтобы Европа получала еще больше газа из России. "Во-первых, это в интересах Европы. Во-вторых, в интересах российского народа".

Что касается второго пункта, отмечает журналист, "то половина российского бюджета формируется за счет доходов от нефтегазового экспорта". Еще в 2009 году тогдашний президент, сегодняшний премьер-министр Дмитрий Медведев назвал нефть и газ российским "наркотиком".

"Nord Stream - это наркодилер. Только если будут идти деньги от экспорта энергоресурсов, сегодняшние московские правители смогут делать то, что любят больше всего: набивать свои карманы, тормозить реформы, расширять аппарат спецслужб, армии и полиции. Неужели все это в интересах России?" - задается вопросом Гнаук.

Что касается европейских интересов, то энергия "легко может использоваться в агрессивных целях", пишет журналист. Москва, советская или постсоветская, - чемпион в подобном ее использовании.

Германия "находится в зависимости от России не только в том, что касается поставок, но и увеличивает свою зависимость от российских концернов и олигархов в деле хранения "голубого топлива". Почти половина газовых резервов Германии частично или полностью находится в руках представителей России", говорится в статье.

Зигмар Габриэль, в прошлом министр экономики, сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел, - частый гость в Москве. "Примечательно, как часто он встречался с Алексеем Миллером, главой реализующего проект по строительству газопровода концерна "Газпром".

Автор выражает сомнения в том, что министр может свободно представлять интересы своего государства, когда "напротив за столом сидит его бывший шеф". Речь идет об ужине с Путиным, на котором присутствовал экс-канцлер Герхард Шредер.

Как продолжает автор публикации, на сегодняшний день "Украина полностью отстранена от прямых поставок газа из России. Польша и страна Балтии продвигаются в этом направлении. Так почему страны Западной Европы остаются в зависимости, от которой активно освобождаются из восточные соседи?"

По мнению журналиста, "интересы кучки концернов не должны определять нашу энергетическую политику. Германии и Европе можно было бы посоветовать либо давать добро на реализацию проекта "Северный поток-2" только в рамках законодательства ЕС, либо вообще не допускать его строительства".