19 декабря 2017 г. Эндрю Рот | The Washington Post Москва становится высокотехнологичной - и ее система наблюдения тоже "Находясь в комнате для совещаний в Москве, я дистанционно наблюдал по телевизору за тем, как камера безопасности, установленная в 6,5 км от моего дома, развернулась над улицей, где я живу, и начала приближать окно соседа, - повествует корреспондент The Washington Post Эндрю Рот. - К счастью, он закрыл шторы в тот день". "Приблизь... Только не к квартире", - сказал Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы, давая указания помощнику, который проводил для Рота компьютерный тур по Москве. Обращаясь к журналисту, Горбатько добавил: "Как вы видите, система работает везде". "Москва вкладывает миллиарды долларов, чтобы преобразоваться в современный, технологичный европейский город, и ее система дистанционного наблюдения тоже разрастается, - говорится в статье. - За последние шесть лет город заключил договоры с телекоммуникационными операторами для установки более чем 130 тыс. камер, многие из которых могут похвастаться высоким разрешением, функциями приближения и вращения, а также каналом связи с централизованной базой данных, к которой получают доступ 16 тыс. городских, областных и федеральных чиновников, включая 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов". Чиновники рассказали автору, что упорядоченная централизованная замкнутая телевизионная система служит двойной цели: изначально она предназначалась скорее для совершенствования муниципальных услуг, чем для использования правоохранительными органами. Они заявили, что доступ к записи с камер тщательно регулируется. Ближе к концу интервью Горбатько запустил пилотную программу компании NTechLab по распознаванию лиц. Как рассказали журналисту, эта система установлена только на 1150 камерах, в системе уже хранится 10 млн лиц, работа над ней продолжается. "Инициатива Москвы в сфере видеонаблюдения едва ли является самой масштабной в мире и в любом случае меркнет, если сравнивать с такими местами, как Китай, где, по оценкам, 400 млн камер будет установлено к 2020 году, - пишет Рот. - Однако это мощный пример того, как технологии преобразуют городские публичные пространства, особенно с использованием видеокамер и видеоаналитики, позволяющей автоматически проверять то, что камеры записали". А что насчет беспокойства в связи с прайвеси? "Если есть видеокамера, вероятно, нужно быть готовыми к тому, что там присутствует и аналитика", - пояснил корреспонденту Михаил Иванов, генеральный директор NTechLab. "Мир поменялся, - сказал Иванов. - Давайте перестанем спорить о том, как бы мы хотели это остановить, и проведем отрытое обсуждение с бизнесом, с одной стороны, правительством - с другой, и с обществом - о том, как аналитика, основывающаяся на распознавании лиц, может использоваться для удобства и безопасности". Источник: The Washington Post