19 декабря 2017 г. Рик Ноак | The Washington Post Не только администрация Трампа запрещает некоторые слова. Европейские страны тоже проделывали подобное На прошлой неделе выяснилось, что министерство здравоохранения США запретило служащим употреблять в некоторых официальных документах 7 слов и словосочетаний, в том числе "уязвимый", "трансгендер", "основанный на доказательствах" и "основанный на научных данных". Обозреватель The Washington Post Рик Ноак замечает: "Хотя некоторые сочли, что это очередной образчик опасности, которую администрация Трампа несет для независимости ученых из федеральных агентств, прецеденты такого "полицейского регулирования языка" имеются - как минимум, за границей". Автор приводит примеры: "Польский парламент в прошлом году принял закон о том, что суд может дать до трех лет тюрьмы любому человеку, который употребит словосочетание "польские лагеря смерти". Законопроект был внесен на фоне опасений, что юные поляки, которые слышат это словосочетание, могут подумать, что Польша несла ответственность за нацистские лагеря, существовавшие на ее территории во время Второй мировой войны, - лагеря, где были убиты миллионы человек". Иностранные наблюдатели и политики иногда употребляют это словосочетание. Когда в 2012 году президент США Обама упомянул о "польском лагере смерти", для американской дипломатии это стало кошмаром: тогдашний польский премьер Туск обвинил Обаму в "невежестве, недостатке знаний, дурных намерениях". Франция ведет долгую битву с иноземным влиянием на французский язык. В 2003 году французские власти запретили слово email, предпочтя французский аналог courriel. В Британии муниципальные советы в 2009 году запретили чиновникам употреблять 200 слов и выражений, в том числе "демократическая легитимность". Автор отмечает, что идеология тут ни при чем - советы просто стремились упростить язык переписки с гражданами. Но есть и запреты по четким идеологическим мотивам. В 2015 году парламент канадской провинции Онтарио запретил словосочетание "мать и отец", предписав ради гендерного многообразия заменить его словами "родитель" или "опекун". Во Франции отныне запрещено употреблять в официальных документах слово mademoiselle. Автор поясняет: по мнению правительства, слово "мадемуазель" ставит женщину в несправедливое положение, так как указывает, что она не замужем, в то время как женатый мужчина и холостяк обозначаются во французском языке одним и тем же словом - "мсье". Источник: The Washington Post