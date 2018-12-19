Цирковая война в Москве

Известный российский укротитель диких зверей Эдгард Запашный протестует против заметного присутствия в стране канадского цирка "Дю Солей", - пишет журналист Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

42-летний директор Большого Московского государственного цирка сам спровоцировал скандал, причем на высшем уровне, отмечает автор статьи. На заседании Совета по культуре Запашный лично пожаловался Владимиру Путину на Cirque du Soleil и миллиардера Михаила Гуцериева, "который, по его словам, абсолютно непатриотично инвестирует в канадский "цирк солнца", строит для него в московском инновационном центре "Сколково" постоянную площадку и к тому же цирковую школу". Президент неожиданно согласился с Запашным, который, как замечает Шолль, "с удовольствием носит под пиджаком футболку с портретом Путина".

"Клоуны и акробаты советского цирка некогда считались одними из лучших в мире, - повествует журналист. - Однако сегодня госпредприятие "Росгосцирк" с 2,6 тыс. сотрудниками и 40 стационарными цирками производит впечатление динозавра. Из-за недостаточных доходов только в период с сентября 2016 по июнь 2017 года из цирка были уволены более 27% сотрудников. Акробат Андрей Козлов, ушедший в "Дю Солей", жалуется на безыдейность российского цирка. "Я испытываю глубокое уважение к старой школе. Но этот механизм давно устарел", - говорит он. Если Cirque du Soleil был основан уличным акробатом, то среди выпускников российских цирковых школ, по его словам, преобладает менталитет работников по найму".

Большой Московский государственный цирк Запашного, финансируемый непосредственно министерством культуры, считается положительным исключением. Однако, пишет Шолль, судя по отзыву одного из посетителей цирка, "декорации на представлении убогие, не хватает слонов и тигров".

"Зато много больших кошек выступают в частном цирке братьев Запашных, - отмечает журналист. - Эдгард и Аскольд считаются лучшими в России укротителями, а двухметровый прыжок Аскольда верхом на льве занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Однако и этот номер не особенно новый, его исполнял еще их отец Вальтер".

Президент Путин, пишет Шолль в заключение, "проповедует конкуренцию и нововведения". "И цирк "Дю Солей", наверное, все же лучше вписался бы в государственный инновационный центр "Сколково", нежели еще один цирк братьев Запашных", - констатирует журналист