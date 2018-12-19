Немецкая экономика опасается за свой бизнес в России

"Немецкие предприятия с беспокойством наблюдают за экономической ситуацией в России. Восточный комитет немецкой экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата требуют смягчения западных санкций", - сообщает немецкое издание Handelsblatt .

"Тревожные морщины на лицах немецких предпринимателей, ведущих бизнес в России, становятся глубже, - отмечает автор статьи Андре Баллен. - Согласно новому опросу о деловом климате в России, проведенном среди немецких компаний, только 41% предпринимателей оптимистично оценивают экономическую ситуацию в грядущем году. В прошлом году подъем экономики предсказывали 80% опрошенных. Сегодня 36% респондентов предполагают стагнацию, а 23% и вовсе ухудшение экономического положения России в 2019 году".

"Испортившееся настроение находит свое отражение и в количестве немецких компаний в России. Оно значительно сократилось, - указывает журналист. - Если в 2014 году в России еще было зарегистрировано 6,3 тыс. немецких фирм, то сейчас их менее 4,7 тыс."

"Главную проблему предприниматели видят в курсе рубля, который, с одной стороны, слишком низок для того, чтобы способствовать развитию немецкого экспорта, а с другой стороны, слишком неустойчив для безопасных инвестиций", - поясняет издание.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс и председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп предупреждают также и о политических рисках. "Неопределенность, вызванная возможным новым обострением политических конфликтов и новыми санкциями США, очевидна", - подчеркнул Хармс во время презентации результатов опроса во вторник.

"Неудивительно, что 95% предпринимателей не хотят новых ограничений и даже выступают за отмену санкций, - отмечает Баллен. - Хармс в связи с этим потребовал начать "процесс политической разрядки".

"Санкции, по его словам, привели и к тому, что российское руководство ограничило правовую свободу в стране. Правда, - замечает журналист, - в этом пункте он ошибся: Кремль начал закручивать гайки уже с 2012 года, после переизбрания Владимира Путина".

Тем не менее, уверен Хармс, в слабости российской экономики виноваты не только санкции. "Кремлю следует уменьшить влияние государства на экономику, оказывать более интенсивную поддержку малому и среднему бизнесу, развивать конкуренцию, сохранять стабильность экономического ландшафта и остановить протекционизм", - сказал Хармс в разговоре с Handelsblatt.