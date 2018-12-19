Путь от улицы к избирательным урнам часто заводит в тупик

"Дорога от улицы к избирательным урнам или от большой площади к кабине для голосования не всегда оказывается прямой. Нередко она заканчивается тупиком. Список единых кандидатов от "желтых жилетов" на выборах в Европейский парламент? Больше всего об этом мечтают макронисты. "Желтые жилеты" заставили их помучиться месяц, но через пять месяцев они смогут сослужить им службу. Расчет бросается в глаза. Манифестанты принадлежат к самым протестным категориям электората, список "желтых жилетов" отнимет голоса, прежде всего, у "Национального объединения". Между тем, единственной заботой Эммануэля Макрона является то, чтобы 25 мая список "На марше!" опередил список Марин Ле Пен, и все, что отнимает у нее голоса, пойдет ему на пользу. Все просто. Слишком просто", - пишет журналист Le FigaroГийом Табар.

"Трансформация социального или общественного движения в политическое на самом деле является ложной целью, - считает автор статьи. - Стихийный, расколотый и не иерархизированный характер "желтых жилетов" делает иллюзорным всякое политическое структурирование. Уже сейчас невозможно назвать или признать делегатов, способных вести переговоры с правительством".

"Те 13% голосов избирателей, которые, по недавним опросам, мог бы набрать список "желтых жилетов" в кульминационный момент мобилизации, были скорее подспорьем для антимакроновского движения, нежели собственно намерением голосовать. И это свойственно не только "желтым жилетам". Крайне редко неполитическое уличное движение или мнение способно привести к осознанному и надежному электоральному предложению", - отмечает Табар.

"В реальности же французы четко различают свою гражданскую (социальную, общественную) ответственность и свое электоральное поведение. Первая может быть пылкой, но разовой, второе может быть лишенным иллюзий, но более глобальным", - указывает журналист.

"Гораздо чаще происходит так, что фигуры, возникшие в рамках уличного движения, продолжают свой бой, но уже персонально, внутри политической жизни, - комментирует Табар. - Коллективные хеппенинги порой порождают личные карьеры. Но они никогда не ведут к тому, чтобы заново изобрести политику".