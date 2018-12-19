Разработка первого "настоящего" фальшивого стейка в пробирке

"После рубленого бифштекса в 2013 году настал черед настоящего стейка, созданного с нуля в лаборатории. Качество прогрессирует, цены падают, однако эксперты по-прежнему настроены скептически", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps

Компания, расположенная неподалеку от Тель-Авива, в середине декабря объявила о том, что она разработала первый "настоящий" стейк в лаборатории. "Нам удалось произвести первые кусочки говяжьего стейка, выращенные на основе натуральных клеток, без причинения боли какому-либо животному", - сказал перед телекамерой глава компании Дидье Тубия.

"Компания Aleph Farms действительно сильно продвинулась в исследованиях. Ее стейк является не грудой мяса, воссозданной искусственным путем в рубленый бифштекс или в наггетсы, как это делают ее конкуренты, а куском, похожим на срез мускула. Для этого компания выводит одновременно четыре различных типа клеток: мышечной, соединительной, сосудистой и жировой тканей", - отмечает автор статьи.

"Стоимость опытного образца мяса, по данным компании, составляет около 50 долларов за тонкий ломтик: это еще дорого, но многократно ниже цен, объявленных пять лет назад", - говорится в статье.

"Идея о мясе, полученном в пробирке, заставила о себе заговорить после широко освещенной в СМИ дегустации в Лондоне первого в истории синтетического рубленого бифштекса. Гамбургер, разработанный нидерландским фармакологом Марком Постом, в то время стоил примерно 300 тыс. швейцарских франков, - столько за него заплатил соучредитель Google Сергей Брин", - напоминает журналист.

То, что цена стала в 6 тысяч раз ниже всего за несколько лет, неудивительно, считает Жан-Франсуа Хоккетт из Французского национального института сельскохозяйственных исследований (INRA) в Клермон-Ферране и координатор международного обзора 2015 года на эту тему. "Не вызывало никаких сомнений, что затраты будут снижаться, хотя бы по причинам роста масштаба, однако по-прежнему трудно предсказать, когда это действительно начнет происходить и с какой скоростью", - говорит он.

"Хотя на данный момент ни одна страна еще не дала разрешение на употребление этих продуктов в пищу, подобное падение затрат может ускорить дело. Если не возникнут другие препятствия. Начиная со вкуса: компания Aleph Farms признает, что нужны еще некоторые усовершенствования для того, чтобы ее бифштекс был неотличим от настоящего мяса органического происхождения", - передает автор.

"Наконец, предстоит доказать экологические преимущества подобной отрасли промышленности, пробуждающей большие надежды. Уже не будет нужды убивать животных, чтобы съесть стейк, не придется тратить астрономическое количество ресурсов на разведение животных. Будет чем ответить на запросы нашего аппетита к мясным продуктам, который к 2050 году должен во всем мире возрасти на 70%, согласно прогнозам ООН в сфере продовольствия и сельского хозяйства", - указывает Губе.

"Исследования о воздействии на окружающую среду остаются противоречивыми. Одно из них проводилось в 2011 года учеными из Оксфордского университета, они пришли в выводу о том, что изготовление искусственного мяса позволит снизить на 45% потребности в энергии по сравнению с обычным разведением скота. Другое исследование было опубликовано в 2015 году американской межвузовской командой. В нем наоборот прогнозируется возрастание потребностей в энергии, но при этом признается меньшее использование сельскохозяйственных земель", - говорится в статье.

"Невозможно утверждать, что производство мяса в пробирке будет более устойчивым, чем разведение животных", - предупреждает Жан-Франсуа Хокетт, который делает вывод: "Эти исследования вызывают множество вопросов. Действительно ли мы хотим отдать ключи от нашего питания нескольким технологическим компаниям? Не лучше ли нам пойти по пути снижения бездумного расходования продовольствия и создания благоприятных условий для устойчивого животноводства? Ответить на эти вопросы предстоит самому обществу".