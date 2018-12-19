Тут АНБ, там тролли

Между вмешательством России в предвыборную кампанию США и контролем над интернетом со стороны Агентства национальной безопасности США (АНБ) и Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) существуют структурные параллели, пишет немецкое издание Der Spiegel. Сопоставление этих явлений, считает журналист Патрик Бойт, необходимо для лучшего понимания феномена российской активности в современной информационной войне.

Согласно двум новым исследованиям, посвященным вмешательству России в предвыборную кампанию США, Россия "применяла для своих целей почти все используемые на Западе соцсети и платформы"."Ее активность вовсе не ограничивалась США. По крайней мере, в последние два года она распространялась на выборы по всему миру", - передает автор статьи.

АНБ и GCHQ, согласно разоблачениям, сделанным в 2013 году, в свою очередь "взяли на прицел почти все технические элементы интернета - в мировом масштабе: оптоволоконные кабели, сетевые узлы, серверы, маршрутизаторы и коммутаторы, оконечные устройства и вспомогательное оборудование".

По данным компании New Knowledge, подготовившей один из последних докладов, россияне, прежде чем начать свою кампанию, пытались через Instagram увеличить свою аудиторию. "Они даже предлагали сексуальные игрушки, чтобы получить личные данные покупателей или распознать людей с конкретными интересами, которые позднее могли бы заинтересоваться определенными агитационными доводами".

Этот принцип - сначала собрать информацию, а потом использовать ее в своих интересах - использовало и АНБ, отмечает Бойт. Американская спецслужба собирала "метаданные для обнаружения еще неизвестных подозреваемых, информацию о слабых местах в системах безопасности для разработки эксплойтов, фотографии для дальнейшего распознавания лиц, распространенные вирусы для их модификации и повторного использования".

Параллели между вмешательством России в предвыборную кампанию США и деятельностью АНБ и GCHQ касаются и используемой в них тактики: "В российских операциях используются два подхода. С одной стороны, это максимальный масштаб распространения информации. (...) С другой, таргетинг целевой аудитории". Деятельность АНБ и GCHQ, в свою очередь, часто приравнивается к массовой слежке за интернетом, однако, напоминает журналист, опубликованный Der Spiegel в конце 2013 года так называемый каталог ANT ясно показывает, что "АНБ также разрабатывало инструменты, предназначенные для целенаправленного использования даже против отдельных лиц".

"Операции обеих сторон осуществляются при государственной поддержке, - пишет издание. - Однако для России в рамках ее дезинформационных кампаний речь идет о том, чтобы ослабить другие правительства и показать собственному населению мнимое превосходство своей политической системы. У АНБ, согласно имеющейся информации, таких целей нет".

Таким образом, резюмирует автор статьи, западные спецслужбы сделали своим оружием техническую сторону сети, а россияне - ее внутреннее содержание. "Обе стороны не прекратят своей деятельности только из-за того, что их разоблачили. Вместо этого, - заключает Бойт, - они продолжат развивать и использовать свои инструменты".