Как Путин отучает народ пить

При мысли о России многим швейцарцам первой приходит на ум водка - так сказать, русский национальный напиток, - пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер. - При этом россияне едва ли пьют больше алкоголя, чем швейцарцы. А Кремль работает над тем, чтобы и дальше сокращать употребление алкоголя: сообщается, что минимальный возраст для покупки водки, который сегодня составляет 18 лет, повысят до 21 года. Это еще один шаг в борьбе против алкоголизма, который долго время является в России проблемой номер один".

Только от отравлений алкоголем в России ежегодно умирали десятки тысяч преимущественно молодых мужчин. В отличие от последнего президента СССР Михаила Горбачева, при котором велась масштабная антиалкогольная кампания, а водку выдавали по талонам, за что "многие российские мужчины по сей день всей душой ненавидят Горбачева", Путин "решал проблему мимоходом": сначала была запрещена реклама алкоголя, затем введена минимальная цена на водку. Позже запретили распитие спиртных напитков в общественных местах и, наконец, ограничили время продажи алкоголя.

"С годами менялось и отношение к алкоголю, - повествует журналистка. - Раньше большинство россиян пили водку. Занимались они этим не каждый день, может быть, раз в неделю или реже, однако пили зачастую до беспамятства. Сегодня же на долю водки приходится только 39% всего употребляемого алкоголя, такой же популярностью пользуется и пиво".

"Все это привело к тому, что за последние годы употребление в России алкоголя сократилось более чем на треть. Согласно последнему докладу ВОЗ, в России на душу населения приходится 11,7 л алкоголя в год. Среди европейских стран Россия занимает по количеству употребляемого алкоголя 17 место", - говорится в статье.

Однако "пьющие россияне пьют по-прежнему много, в результате чего в некоторых, прежде всего деревенских, заброшенных регионах, ситуация улучшилась лишь незначительно". Тем не менее, пишет в заключение Аффентрангер, "большинство россиян готовы продолжить борьбу против давней болезни: почти 80% граждан поддерживают повышение возраста для покупки водки до 21 года".