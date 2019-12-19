Что будет после Путина?

"Одним из наиболее обсуждаемых в России вопросов является сегодня "проблема 2024". В 2024 году закончится четвертый президентский срок Путина - и никто не знает, что будет после этого", - пишет журналистка Инна Рук на сайте передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Удивительным образом Путину едва ли вредит то, что с начала его президентского срока строятся домыслы о его окончании. "Хромой уткой" он еще никогда не был. Наоборот, чем оживленнее обсуждается "проблема 2024", тем больше Путин, кажется, извлекает из этого выгоду. Это связано также и с тем, что лишь немногие в стране могут представить себе "Россию без Путина" - так звучит на протестах боевой клич оппозиции".

"Поэтому, вероятно, едва ли слышны имена возможных преемников. Хотя то и дело в качестве потенциальных кандидатов называются министр обороны Сергей Шойгу или министр иностранных дел Сергей Лавров, политолог Дмитрий Орешкин считает эту дискуссию бессмысленной. "Наиболее вероятным преемником Владимира Путина является сам Владимир Путин", - говорит он. По словам политолога, за 20 лет Путин построил политическую систему, которая ориентируется только на одного-единственного человека, а именно на него самого", - передает издание.

"К тому же большой аппарат так называемых силовиков, руководителей различных министерств и структур безопасности, вырос при Путине в разы. (...) Все структуры имеют вооруженные подразделения, все порой остро конкурируют друг с другом".

"Путин создал эту сложную сеть, он единственный, кто может уравновешивать могучих силовиков между собой, - говорит Орешкин. - Так осуществляется его господство: разделяй и властвуй".

В Москве на протяжении нескольких месяцев обсуждаются три сценария того, что может сделать Путин для сохранения власти, пишет издание.

"1. Новая "рокировка", как в 2008 году с Медведевым. Однако она сработает, только если Путин, которому тогда будет 71 год, окажется достаточно сильным для того, чтобы и на этот раз держать временного президента на коротком поводке (...)", - отмечает автор материала.

"2. Изменение конституции, которое отменит ограничение пребывания в должности президента - или, что было бы более изящным вариантом, создаст новый влиятельный пост, например, должность главы совета безопасности с большим объемом полномочий, чем у президента. Этот сценарий многие считают наиболее вероятным".

"3. То и дело высказываются домыслы и о том, что может возникнуть абсолютно новое государство России и Белоруссии (...). Полное слияние открыло бы возможность нового президентства".

"Андрей Колесников из Московского центра Карнеги считает все эти рассуждения преждевременными. Он убежден, что Путин сам еще вовсе не решил, как он поступит с "проблемой 2024". Для этого слишком неясной стала ситуация: неожиданно сильные протесты против выборов в Мосгордуму этим летом застали Кремль врасплох. "В настоящий момент Кремль непрерывно наблюдает за настроением в стране и анализирует. Путин примет решение лишь незадолго до президентских выборов. И, возможно, представит нам абсолютно неожиданного кандидата", - считает Колесников".

"Путин считается человеком, который не доверяет никому. (...) "Но чтобы допустить преемника, ему придется положиться на него - и поверить в то, что он гарантирует его безопасность и безопасность его окружения", - говорит политолог Орешкин".

"Гарантировать безопасность в сегодняшней России по-настоящему может только президент. Спустя 20 лет после прихода к власти, - констатирует издание, - Путин стал своего рода заложником собственной системы".