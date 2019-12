19 декабря 2019 г. Бетси Суон | The Daily Beast Администрация Трампа борется с новыми санкциями против России "Во вторник президент США Трамп заявил, что он относится к России жестче, чем его предшественник. В то же время его подчиненные решительно выступили против законопроекта о введении новых санкций против Москвы. Как удалось узнать The Daily Beast, администрация Трампа тихо сражается против нового пакета санкций в отношении России". "Во вторник чиновник Государственного департамента США направил высокопоставленному представителю Сената 22-страничное письмо, в котором излагались обширные аргументы против нового закона о санкциях. Этот законопроект был представлен ранее в этом году сенатором Линдси Грэмом - обычно верным союзником Белого дома (...), - говорится в статье. - В письме администрации говорится, что она "решительно выступает против" законопроекта, если он не претерпит ряд изменений. В нем утверждается, что этот закон не является необходимым и что он нанесет ущерб европейским союзникам Америки, что потенциально может привести к разрушению трансатлантической поддержки нынешних санкций США в отношении России. Законопроект "рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам", говорится в письме, и будет нацелен на "почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией". Чиновники администрации Трампа также утверждают, что законопроект предполагает наложение санкций на российские компании за запуск их собственных новых энергетических разработок в России. И они утверждают, что санкции могут быть направлены против американских банков, работающих в России (...)". "(...) Несмотря на мощную оппозицию со стороны Трампа, в среду утром законопроект прошел через сенатский Комитет по иностранным делам. (...). Законопроект, названный "Закон защиты американской безопасности от кремлевской агрессии 2019 года" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 - DASKA), предполагает введение новых санкций в отношении российских олигархов, российского банковского сектора и в отношении российского суверенного долга (...). Он также открывает двери для санкций в отношении российской судостроительной промышленности в ответ на захват Кремлем украинских моряков и кораблей, когда они проплывали через Керченский пролив в конце прошлого года. И он также предполагает наложение санкций на некоторые проекты по разработке сырой нефти в России, а также энергетические проекты за пределами страны, поддерживаемые российскими государственными структурами, - говорится в публикации. - Также он направлен на повышение прозрачности покупок элитной недвижимости, которую многие иностранные граждане используют для отмывания денег в США. И он потребует от Госдепартамента и разведывательного сообщества каждые 90 дней докладывать Конгрессу о том, вмешивается или нет Кремль в выборы в США". "Это последнее положение вызвало резкую критику со стороны администрации Трампа, которая заявила, что оно "рассчитано на провал". "Представляется невозможным" подтвердить, что Кремль не вмешивается в выборы в США, говорится в письме, и отмечается, что исполнительная власть всегда выступает против требований доказать, что чего-либо не происходит". "(...) Также обеспокоенность новым законопроектом высказали бизнес-группы, в том числе Торговая палата и Американский институт нефти (...)", - пишет The Daily Beast, добавляя, что "демократы и республиканцы приветствовали прохождение законопроекта через Комитет. (...) Следующим шагом будет голосование в Сенате; неясно, произойдет ли это и если да, то когда ". (...) Но хотя сам Трамп издавна позитивно высказывается о России и Путине, во вторник в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, "я был гораздо жестче с Россией, чем об этом когда-либо думал президент Обама". Источник: The Daily Beast