"Умный туалет" будет анализировать мочу на предмет болезней еще до появления симптомов

"Умные туалеты" могут помочь врачам более качественно наблюдать за вашим здоровьем, но в то же время эта технология может позволить любому проникнуть в вашу личную жизнь: поскольку собранный туалетом анализ мочи должен отправиться в клинику, данные может перехватить ее сотрудник или онлайн-хакер и оценить состояние здоровья и образ жизни человека", - пишет Daily Mail.

"Тем не менее, этот риск не мешает двум ученым разрабатывать устройство, которое способно выявлять инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек, диабет и другие метаболические нарушения еще до появления симптомов. "Умный туалет" в настоящее время находится в стадии разработок, которые ведутся командой из Университета Висконсина-Мэдисона, - сообщает издание. - Ученые называют подобный аппарат неинвазивным способом сбора и компиляции информации о вашем здоровье не выходя из дома. Моча содержит фактически "жидкую историю" пищевых привычек человека, выполнения или невыполнения физических упражнений, приема лекарств, режима сна и других элементов образа жизни. Эта жидкость также содержит метаболические указания на более чем 600 человеческих заболеваний, в том числе, на такие главные убийцы, как рак, диабет и заболевания почек".

Используя устройства, такие как портативные масс-спектрометр и газовый хроматограф, за 10-дневный период ученые проанализировали примерно 110 образцов мочи, выявляя в них различные маркеры. Благодаря этому исследователи смогли создать картину ежедневного состояния здоровья участников эксперимента, пишет газета.

"Джошуа Кун и Ян Миллер, ученые, стоящие за "умным туалетом", и два участника исследования, обнаружили, что молекулярный состав их мочи показывает, сколько они спали, какой физической активностью занимались, сколько употребили алкоголя или кофе и когда и сколько безрецептурных лекарств они приняли. Ученые надеются, что их изделие будет готово через пять лет, но они понимают, что есть нюансы, поскольку умные туалеты будут передавать анализы мочи в клинику, любой сотрудник которой или даже онлайн-хакер смогут увидеть данные. Согласно сценарию, озвучиваемому Куном, работодатель может тайно анализировать мочу потенциального работника и узнавать о его здоровье и образе жизни", - говорится в статье.

"В прошлом году Европейское космическое агентство и Массачусетский технологический институт объединились со специалистами по санитарии, чтобы создать FitLoo, который проверял бы мочу на наличие дополнительных белков и глюкозы, собирая данные с помощью датчиков, расположенных внутри унитаза. Эти датчики будут обнаруживать колебания уровня этих веществ, а также на наличие других маркеров, которые могут быть ранним сигналом о раке или диабете. Данные могут передаваться на ваш смартфон или даже напрямую врачам общей практики, чтобы они могли следить за здоровьем своих пациентов. FitLoo основан на технологии, используемой астронавтами для мониторинга их здоровья, как писала газета The Telegraph, на Международной космической станции (МКС)", - отмечается в публикации.