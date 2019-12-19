Донна Ротунно, женщина, которая хочет, чтобы Харви Вайнштейна признали невиновным

"6 января в Нью-Йорке начинается самый ожидаемый судебный процесс десятилетия. И Донна Ротунно, женщина-адвокат, которую все побаиваются, будет защищать киномагната, которому грозит пожизненный тюремный срок после обвинения в изнасиловании. Эксклюзивную встречу с той, кому дали прозвище "бульдог судебных заседаний", состоявшуюся за несколько дней до ее появления в суде, описывает Le Figaro.

"Харви позвонил мне однажды вечером после того, как нас связал один из его советников. Менее чем через 36 часов я уже летела в самолете в Нью-Йорк, - рассказывает нам Донна Ротунно по телефону на следующий день после Дня благодарения в конце ноября. Чикагского адвоката выбрали не случайно. Ее называют "бульдог судебных заседаний". Такое прозвище ее не смущает. "Подобное выражение впервые употребил один из моих клиентов: я воспринимаю это как комплимент". 11 июля, во время слушания в Манхэттенском суде, утверждавшем третью смену адвоката Харви Вайнштейна, 42-летняя Донна Ротунно официально стала той, кто согласился защищать влиятельного голливудского продюсера, удостоенного 81 "Оскара", чье громкое падение в октябре 2017 года потрясло Голливуд и всю планету, а также привело к революции #MeToo. Если его признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, это этот процесс станем делом десятилетия", - говорится в статье.

"В суде 67-летнему бывшему магнату предъявлено обвинение в двух сексуальных домогательствах в отношении двух женщин (личность которых не была раскрыта) - в одном случае речь идет о принудительном оральном сексе в 2006 году, в другом - об изнасиловании в 2013 году. В конечном итоге, это скромная цифра по сравнению с более чем 80 публичными обвинениями, выдвинутыми женщинами, включая такие известные имена, как Гвинет Пэлтроу или Эшли Джадд. "Но эти обвинения не входят в рамки судебного разбирательства", - сразу уточняет Донна Ротунно, сосредоточившись только на том деле, которое она будет защищать в суде Нью-Йорка 6 января, за что она получит чек с никому неизвестным количеством нулей. Это будет сороковое дело такого типа с тех пор, как она стала специализироваться на защите мужчин, обвиняемых в сексуальном насилии, и сегодня она является наиболее востребованным адвокатом Соединенных Штатов в своей области. В какой момент женщина решает посвятить себя таким делам? "В тот момент, когда она начинает их выигрывать", - невозмутимо отвечает она.

"(...) Может ли Харви Вайнштейн стать вторым по счету обвиняемым, чье дело она проиграла за всю свою жизнь? В это она не верит ни на секунду, - говорится в публикации. "Факты и доказательства благоприятны для нас, - считает она. - Осталось собрать справедливое жюри присяжных и убедить их увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле". Позиция адвоката явно пристрастна. По ее словам, движение #MeToo способно затуманить истинный взгляд: по мнению адвоката, великая женская революция, последовавшая за скандалом с Вайнштейном, может иметь пагубные последствия, позволяя общественному мнению подменять суды. "Движение #MeToo имеет хорошие стороны во многих отношениях, - признает она в своем единственном телевизионном интервью CBS, - но когда оно мешает вам изложить свою версию событий или даже предпринять ответные меры, оно ставит вас в положение, при котором вы лишены своих прав". Что идет вразрез с ее неизменным лейтмотивом: "Каждый человек заслуживает защиты".

"Я здесь не для того, чтобы сказать, что Вайнштейн не согрешил. Я здесь для того, чтобы сказать, что есть разница между грехом и преступлением". Такой аргумент, несомненно, будет в центре ее защитительной речи в январе. Как и тот аргумент, который она приводит в своих обращениях к прессе: "Меня обескураживают рассказы этих женщины о том, что у них не было выбора. На самом деле, у вас был выбор, и вы этот выбор сделали", - утверждала она на CBS, за несколько недель до начала судебного разбирательства, запуская кампанию по дестабилизации. "Может быть, не надо было идти в этот гостиничный номер", - недавно заявила она, тем самым обвинив соответствующих женщин в издании The Wall Street Journal, ссылаясь на образ действий Харви Вайнштейна. Продюсер предлагал профессиональные встречи актрисам в холле роскошных отелей, а затем в конце концов принимал их у себя в номере в купальном халате. Многие из них свидетельствуют о ненадлежащем поведении - это в лучшем случае - другие обвиняют его в сексуальных домогательствах или изнасиловании", - говорится в публикации.