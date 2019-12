19 декабря 2019 г. Редакция | The New York Times Трампу объявлен импичмент. Республиканцы следуют за ним по пути вниз "В среду вечером Палата представителей Конгресса объявила импичмент президенту США. Великолепная и ужасная машина, созданная отцами-основателями, бездействующая и молчащая на протяжении почти всей американской истории, лишь в третий раз за 231 год была приведена в движение, чтобы рассмотреть вопрос о том, должен ли Конгресс призвать президента к ответу за злоупотребление властью. Так почему же все это кажется таким банальным? Неужели исход в такой степени предопределен?" - задумывается The New York Times в редакционной статье. "Большинство людей говорят, что знают, что произойдет, и кто мы такие, чтобы говорить, что они ошибаются? Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа путем голосования в соответствии с установкой руководства Демократической партии, за исключением трех демократов, представляющих дружественные Трампу округа, которые проголосовали против, по крайней мере, одной статьи импичмента. В ближайшие месяц-два Сенат почти наверняка оправдает его, также путем голосования по партийной линии", - констатирует газета. "(...) Требовать от республиканцев настаивать на привлечении их собственного лидера к ответственности - значит требовать слишком многого, так же как, от демократов во время процедуры импичмента Билла Клинтона. Но в то время как многие демократы тогда критиковали президента Билла Клинтона, а некоторые проголосовали за его импичмент, законодатели-республиканцы в среду не произнесли ни слова против Трампа. Вместо этого они состязались друг с другом в отсылке к самой диковинной метафоре зла - от нападения на Перл-Харбор до распятия Иисуса Христа - и предположениях, что то, что переживает Трамп - еще хуже", - указывает редакция газеты. "Республиканцы Сената готовятся последовать примеру своих коллег по Палате представителей, хотя многие знают, как дела обстоят на самом деле. Не так давно некоторые из них, включая Теда Круза и Марко Рубио, и даже лидера большинства Митча Макконнелла, предупреждали, что Дональд Трамп плох для страны. (...) Теперь эти сенаторы, похоже, жаждут поддержать то поведение, которого они боялись", - говорится в статье. "Каждый президент, начиная с Джорджа Вашингтона, обвинялся в проступках того или иного рода, и многие сталкивались с призывами к импичменту. Но Конгресс так редко прибегал к этому крайнему средству из-за негласного соглашения, что его следует зарезервировать только для самых вопиющих и непростительных преступлений против национальных интересов, - отмечается в публикации. -Трамп лично указал на эту грань в 2008 году, утверждая, что президента Джорджа Буша-младшего следовало бы подвергнуть импичменту за ложь о причинах войны в Ираке, в то же время отвергая импичмент, объявленный республиканцами Клинтону, за ложь о сексе как "глупость", предпринятую из-за чего-то "совершенно неважного". "По всем разумным меркам, поведение самого Трампа на посту президента берет высоту, установленную основателями США для импичмента. Дело против него заключается в том, что он просил об иностранном вмешательстве, которое помогло бы ему в кампании переизбрания в 2020 году, что он использовал для этого сотни миллионов долларов налогоплательщиков, что его администрация пыталась скрыть доказательства и что он затем запретил Конгрессу осуществлять его конституционно-гарантированную роль проверки исполнительной власти. Многочисленные правительственные чиновники, некоторые из которых были назначены самим президентом, подтвердили все эти факты". "Возможно, нет лучшего примера того, что авторы Конституции считают поведением, заслуживающим импичмента, - считает редакция The New York Times. - И это оставляет в стороне веские доказательства того, что Трамп совершил другие заслуживающие импичмента нарушения, в том числе брал иностранные деньги для своего частного бизнеса, препятствовал правосудию и нарушал законы о финансировании избирательных кампаний - последние два пункта также являются федеральными преступлениями". "В течение всего этого периода у Трампа была возможность опровергнуть обвинения. (...) Он мог бы аннулировать обе статьи импичмента, позволив высокопоставленным чиновникам давать показания под присягой. Если он действительно не сделал ничего плохого, показания этих чиновников оправдали бы его по обвинению в злоупотреблении полномочиями, и их простое появление под присягой сняло бы обвинение в препятствовании Конгрессу. И все же, когда ему была предоставлена возможность защитить себя, президент отказался участвовать, отвергнув все повестки Палаты представителей на появление свидетелей и предоставление документов, фактически объявив себя неподотчетным", - пишет издание. "Его защита состояла в том, что он отправлял написанные заглавными буквами твиты, обвиняя демократов в "клевете" и попытках отменить результаты выборов. Во вторник Трамп передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси 6-страничное неуравновешенное и полное ошибок письмо, в котором он назвал процедуру импичмента "незаконной попыткой партийного переворота" (...). Письмо президента еще раз продемонстрировало его полную неспособность предложить защиту по существу, - утверждает газета. - Его отказ признать, что он сделал хоть что-то неверно, или предоставить свидетелей, которые могли бы подтвердить его невиновность, не оставил Палате представителей никакого выбора, кроме как объявить ему импичмент. Своими показаниями под присягой и своими публичными заявлениями, в которых содержались призывы к Китаю и Украине расследовать деятельность Байденов, он продемонстрировал, что не только пытался совершить мошенничество, чтобы выиграть выборы 2020 года, но и продолжает это делать". "Теперь дело передано в Сенат для судебного разбирательства, которое будет проходить под председательством Верховного судьи Джона Робертса. (...) Хотя он может не гореть желанием быть втянутым в то, что может казаться политическими спорами, Верховный судья Робертс обладает полномочиями и обязанностью сделать этот процесс не просто партийным фарсом. В идеале, многие из этих споров должны быть решены лидерами Сената до начала судебного разбирательства. (...) К сожалению, Сенат возглавляет Макконнелл. Макконнелл, который, как и все сенаторы, в начале судебного процесса даст клятву "отправлять беспристрастное правосудие", уже пообещал ее нарушить. "Я не беспристрастный присяжный. Это политический процесс , - заявил Макконнелл во вторник. - Палата представителей приняла партийное политическое решение об импичменте. Я ожидаю, что у нас будет в значительной степени партийный исход разбирательства в Сенате". "(...) Никто не намекает на то, что демократы Палаты представителей выше политических игр, но, по крайней мере, они проводили слушания, рассматривали доказательства и делали все возможное, чтобы выяснить правду. Макконнелл не обещает даже такого (...)", - указывает газета. Источник: The New York Times