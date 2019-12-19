В "украинском скандале" внезапно появился швейцарец

"Генеральная прокуратура США обнаружила подозрительный перевод денежных средств соратникам Трампа. За ним стоит швейцарский адвокат с выдающимися связями", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Сообщается, что женевский адвокат Ральф Освальд Изенеггер перевел доверенному лицу адвоката Трампа Руди Джулиани один миллион долларов. Согласно подозрению, деньги могли быть скрытым пожертвованием в пользу Республиканской партии".

"Информация о денежном переводе и имени Изенеггера была обнародована во вторник генеральной прокуратурой США в рамках производства по уголовному делу против уроженца Украины Льва Парнаса. Предполагается, что совместно со своим другом Игорем Фруманом Парнас помогал адвокату Трампа Джулиани собирать на Украине компромат на кандидата в президенты от демократов Джо Байдена", - поясняет автор статьи Бернхард Оденаль.

Парнаса и Фрумана арестовали в октябре в аэропорте Нью-Йорка, откуда они собирались вылететь в Вену. В столице Австрии Парнас и Фруман планировали встретиться с Дмитрием Фирташем, богатейшим украинцем, в отношении которого США подали запрос об экстрадиции. Одним из многочисленных адвокатов Фирташа является швейцарец Ральф Освальд Изенеггер.

Денежный перевод, который представила во вторник генеральная прокуратура США, был осуществлен "с российского счета на счет жены обвиняемого, Светланы Парнас", отмечает издание. "Еще до слушания дела один депутат от республиканцев был вынужден признать, что разговаривал по телефону с госпожой Парнас. Поэтому американские СМИ высказывают предположения о скрытом пожертвовании на предвыборную кампанию".

При этом Изенеггером интересуется не только американская юстиция. Так, адвокат не доплатил Швейцарскому налоговому управлению полмиллиона франков и не погасил штраф в размере 52 тыс. франков. Впрочем, добраться до Изенеггера не удастся, вероятно, ни американским, ни швейцарским властям - согласно информации на сайте его фирмы, с 2014 года он проживает в Дубае, говорится в статье.

"В швейцарских СМИ имя Изенеггера впервые появилось в конце 1990-х годов, когда он был адвокатом российского бизнесмена Сергея Михайлова. Мужчина по кличке "Михась" считался тогда главарем печально известной Солнцевской организованной преступной группировки. В 1996 году его арестовали в Женеве, и он два года провел в следственном изоляторе. Однако генеральной прокуратуре не удалось доказать подозрения в отмывании денег, поэтому в 1998 году Михайлов смог вернуться свободным в Россию и получил от Швейцарии компенсацию за ошибочно произведенный арест в размере 800 тыс. франков", - пишет издание.

"В ходе производства по делу против Михайлова самого Изенеггера арестовали в Женеве. Его обвинили в том, что он обманным путем передавал в тюрьму Михайлову документы, которые должны были воспрепятствовать расследованию и дискредитировать юстицию. Изенеггер опровергал обвинения. Его освободили из-под стражи через три месяца. (...) Главный свидетель в деле против Михайлова был застрелен в Амстердаме".

"Затем Изенеггер занялся футболом - в качестве посредника футболистов. В 2011 году адвокат работал в футбольном клубе "Ксамакс" в Невшателе на его тогдашнего владельца, чеченца Булата Чагаева, а затем подал на него заявление в правоохранительные органы, так как якобы не получил комиссию за игрока в размере 400 тыс. франков".

Позднее женевский адвокат также активно работал в Восточной Европе, сообщает Tages-Anzeiger.