"Все это лишь причиняет боль"

"Три года назад Анис Амри убил на площади Брайтшайдплац одиннадцать человек. По сей день неясно, почему власти не смогли его остановить", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

19 декабря 2016 года грузовик, за рулем которого сидел молодой тунисец Анис Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. "По сей день это самый тяжелый исламистский теракт в Германии. И многие вопросы все еще остаются без ответа. Кто помогал Амри? Были ли у него сообщники? Почему сначала Амри удалось бежать, прежде чем четыре дня спустя его застрелили полицейские в Италии? И, прежде всего, неужели нельзя было предотвратить преступление?".

"Факт в том, что Анис Амри тщательно готовил теракт - и органы безопасности ему в этом не мешали", - указывает автор статьи Конрад Личко. Об этом свидетельствует видео, которое беспрепятственно снимал Амри на площади Брайтшайдплац за три недели до совершения теракта.

Амри снял также четыре других видео. "В одном, по данным телерадиокомпании WDR, 24-летний мужчина размахивает пистолетом и угрожает на арабском: "Эти свиньи! Мы придем к ним, чтобы их обезглавить!". В другом видео Амри клянется в верности Абу Бакру аль-Багдади, лидеру "Исламского государства" (террористической группировки, запрещенной в РФ - Прим.ред.)".

"Органы безопасности по сей день уверяют, что ничего не знали о видео - они якобы были получены от одной иностранной спецслужбы лишь после теракта. Ответственные ведомства абсолютно ложно оценили Амри. Управление уголовной полиции Берлина отмахнулось от дела тунисца, посчитав его наркоторговцем. Также и Федеральное ведомство уголовной полиции неоднократно занижало опасность Амри", - говорится в статье.

Федеральное ведомство по охране конституции долгое время указывало, что делом Амри должна заниматься исключительно полиция, однако в действительности в окружении тунисца было сразу несколько агентов ведомства, в частности, в мечети Фуссилет. "Один из информантов якобы только после теракта сообщил, что Амри часто бывал там, утверждает Ведомство по охране конституции. Другой агент спецслужбы якобы вовсе не знал тунисца - смелое утверждение, учитывая, что на молитву приходило мало людей, а Амри иногда был предстоятелем молитвы".

Несколько дней назад старший прокурор Верховного федерального суда подтвердил, что у Федерального ведомства по охране конституции было еще три агента в исламистском сообществе в Хильдесхайме, которое также посещал Амри и где он, возможно, был завербован для совершения теракта в Берлине. И, несмотря на это, Ведомство по охране конституции не осознало опасности Амри и считало, что его делом должна заниматься полиция? "Маловероятно. Иначе почему именно Ведомство по охране конституции в сентябре 2016 года внесло Аниса Амри в антитеррористическую базу данных органов безопасности?", - задается вопросом издание.

"Есть и еще один вопрос: видео, которые снимал Амри незадолго до теракта, получило и Ведомство по охране конституции. Но оно утверждает, что это произошло лишь после теракта. Вместо того, чтобы передать видео следователем, ведомство оставило их у себя. Зачем?".

"Ясно, что Ведомство по охране конституции, вероятно, знало об Амри больше, чем признает по сей день", - критикует Мартина Реннер, член руководства "Левой" партии. О "системном провале" говорит и Беньямин Штрассер, представитель партии СвДП. По его словам, в деле Амри слишком много служб слишком плохо координировали свои действия друг с другом.

Под давлением находится и Федеральное управление уголовной полиции, неоднократно занижавшее значимость дела Амри. В частности, информант управления уголовной полиции в земле Северный Рейн-Вестфалия предупреждал, что Амри восхищался терактами в Париже, хотел "кое-что осуществить" в Германии и искал автоматы Калашникова. Однако Федеральное управление уголовной полиции поставило под сомнения данные информанта. "Ведомство критикуют сегодня и за то, что оно не взяло под свой контроль дело Амри. При этом тунисец передвигался по Германии - и, как показывают внутренние документы, управление уголовной полиции в земле Северный Рейн-Вестфалия неоднократно просило федеральное ведомство взять на себя дело Амри".

"К тому же, хорошо осведомлено об Амри было и третье федеральное ведомство - Федеральная разведывательная служба (BND). Осенью 2016 года оно получило от марокканской спецслужбы информацию о том, что Амри поддерживает контакт с ИГИЛ, а его страницы Facebook содержат исламистские материалы. Но и BND не задержала Амри. Вместо этого его дело осталось в компетенции управления уголовной полиции Берлина, которое в июне прекратило наблюдение за ним, считая Амри лишь наркоторговцем".

"Как известно сегодня, после прекращения наблюдения Амри всерьез занялся планированием теракта. Он часто посещал мечеть Фуссилет, переписывался с членами ИГИЛ в Ливии, получил наставника, размышлял с двумя знакомыми о теракте в торговом центре Гезундбруннен в Берлине, снимал видео. А 19 декабря 2016 года совершил теракт".

"Очень горько слышать сегодня все то, что становится известным об упущениях властей до теракта, - говорит Астрид Пассин, потерявшая в результате теракта своего отца. - (...) То, что сейчас в выяснении обстоятельств дела занимают выжидательную позицию и даже, по-видимому, лгут, непостижимо. Все это лишь причиняет боль", - передает ее слова Die Tageszeitung.