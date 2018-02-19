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19 февраля 2018 г.
19 февраля 2018 г.

Ханно Каутц, Карина Мёссбауэр | Bild

Йенс Столтенберг: "Россия рискует втянуть мир в новый виток гонки вооружений"

Корреспонденты немецкого Bild побеседовали с генеральным секретарем НАТО по завершении Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия намерена разрабатывать и тестировать новую ракету средней дальности, - сказал Столтенберг, - и это является непосредственной угрозой для существования договора СНВ. Модернизируя ядерный арсенал и проводя военные учения, на которых отрабатывается, в числе прочего, применение ядерного оружия, Россия рискует втянуть мир в новый виток гонки вооружений. Все партнеры по НАТО бьют тревогу! Я призываю Россию придерживаться условий договора СНВ и сделать более прозрачными как свои проекты по вооружениям, так и военные учения".

Останавливаясь на обязательствах союзников по альянсу, Столтенберг указал, что он ожидает от "всех партнеров по НАТО, что они будут больше инвестировать в оборону". "В период разрядки в 1990-е годы, возможно, имело смысл их сократить. Однако сегодня мы стоим перед возросшим числом угроз. Мы живем в очень опасное время. Германия перестала сокращать военный бюджет и начала его наращивать, но нам нужно нечто большее", - сказал генсек.

Источник: Bild


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