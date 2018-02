19 февраля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast После обвинительных заключений Мюллера - интервью с "кротом", побывавшим на российской протрамповской "фабрике троллей" "Когда Людмила Савчук прочла обвинительный акт Федерального большого жюри США в отношении 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и в других преступлениях, в том числе в мошенничестве в банковской сфере и в краже личности, она испытала разочарование", - пишет The Daily Beast. "Все из тех, кого назвал спецпрокурор Роберт Мюллер, были связаны с "Агентством интернет-исследований", также известным под его печально знаменитой кличкой "фабрика троллей". Савчук раньше там работала, и в список Мюллера, сказала она, следует включить сотни людей", - сообщает журналистка Анна Немцова. "Я очень рада видеть обвинительное заключение, но на данный момент 13 троллей - это кажется шуткой", - сказала Савчук в воскресенье в интервью Daily Beast, изучив документ. Издание пишет: "С 2015 года Савчук и ее команда "Интернет мир" (так в оригинале, пресса называет Савчук основателем движения "Информационный мир". - Прим. ред.), состоящая из 15 специалистов по борьбе с троллями, ведут собственное расследование методов "фабрики". Они рассматривали, каким образом она нанимала "ботоводов", чтобы создавать тенденциозные или полностью надуманные записи, которые с помощью автоматизированных сетей могли распространяться в соцсетях со скоростью лесного пожара, а также изучили кампании и проекты "фабрики троллей" и в соцсетях, и в прокремлевских СМИ. И потому, едва они прочли об обвинительных заключениях и увидели первую реакцию, они хорошо представляли себе, какой будет линия Кремля - по выражению Савчук, "смеяться и высмеивать американское расследование". Немцова продолжает: "Наблюдатели из российской оппозиции приветствовали шаг Мюллера, но гадали, почему Соединенным Штатам потребовалось столько времени, чтобы получить этот довольно легкодостижимый, по их мнению, результат. Существование и деятельность так называемого "Агентства интернет-исследований" были четко установлены в нескольких журналистских расследованиях задолго до американских выборов". "В нескольких журналистских материалах упоминались Савчук и информация, собранная ею в "Агентстве интернет-исследований". Она публиковала свои статьи в "Новой газете" и других независимых газетах и сказала, что была бы рада поговорить со следователями Мюллера, но пока он не вступал с ней в контакт", - пишет автор. "Сегодня ферма ботов работает. Тысячи людей вовлечены в машину пропаганды, которая атакует демократию США и ЕС. Я полагаю, что имеется не одно здание, а больше, - сказала Савчук в интервью The Daily Beast. - В США, должно быть, тоже есть тролли, но у нас в России дешевая рабочая сила, люди, которые рады трудиться, как рабы, за мизерную плату". "Савчук сказала, что все сотрудники на "фабрике" отчитывались перед "высоким, лысым мужчиной по имени Олег Васильев", и она удивилась, не обнаружив Васильева в списке Мюллера. Бывший "крот" сказала, что была знакома с несколькими из "тринадцати с "фабрики троллей", в том числе с Глебом Васильченко, Михаилом Быстровым и Михаилом Бурчиком. А когда она посмотрела, кто во френдах в Facebook у людей из списка обвиненных, то обнаружила Сергея Карлова и Роберта Бовду - это тоже были "мужчины, которых я видела на "фабрике". Она сказала, что не помнит двух женщин из "Агентства интернет-исследований" - Александру Крылову и Анну Богачеву - которые предположительно ездили в США в 2014 году, чтобы собирать разведданные для их операций. Но в обвинительном заключении отмечено, что обе ушли из агентства до конца того года - до того, как Савчук начала там работать", - говорится в статье. Издание отмечает, что критики называют Савчук предательницей, а поклонники президента Путина, видимо, полагают, что в манипуляциях соцсетями ради его блага нет ничего дурного. "Даже подруга моей мамы покачала головой, услышав о секретной "фабрике", где люди круглосуточно пишут пропутинские посты: "Какая это, должно быть, почетная работа - поддерживать президента в такое трудное время!" - рассказала Савчук. "Мне бы хотелось, чтобы каждый, самый мелкий тролль был наказан, чтобы все, даже те, кто носит штативы для операторов "фабрики", осознали, что им придется отвечать за искажение реальности", - сказала Савчук. Источник: The Daily Beast