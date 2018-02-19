Как российские олигархи выводят деньги из Европы

Дональд Трамп не только стремится вернуть обратно в США находящиеся за границей американские деньги, но и вернуть русские деньги в Россию, пишет Эдуард Штайнер на страницах австрийского издания Die Presse. Прежде всего, из банков Швейцарии и Австрии в январе в значительных размерах были выведены деньги, говорится в статье.

Как постепенно становится известным, представители российской финансовой элиты в массовом порядке вывели хранившиеся на Западе деньги и перевели их в Россию, чтобы избежать доступа к ним западных ведомств. Так, о нетипично высоком притоке капитала в Россию заявила Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking. По ее словам, за несколько недель января ее подразделение зафиксировало увеличение соответствующих транзакций в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги в первую очередь выводились из Швейцарии, Австрии и Великобритании, передает издание.

Тенденцию подтвердили и в УК "Альфа-Капитал". По словам гендиректора Ирины Кривошеевой, увеличение объема транзакций связано, очевидно, с санкциями.

"Как минимум начиная с лета тема санкций висит в воздухе как дамоклов меч", - отмечает Штайнер. В конце января в США появился список из 114 российских политиков и 96 предпринимателей, которые в будущем могут оказаться под санкциями.

"Теперь угроза возымела действие. Присутствие в списке уже имеет последствия. За закрытыми дверями говорят об ущербе репутации и растущей осторожности западных бизнес-партнеров при заключении сделок", - отмечает автор.

Все это соответствует желанию Кремля репатриировать российские активы. "Президент Владимир Путин использовал момент введения санкций и принял закон об амнистии капитала, который будет действовать в течение года с начала марта. (...) Кремль хочет увидеть имущество, которое зачастую тайно размещено в разных офшорах ", - пишет Штайнер.

"Ослабленная российская экономика, рост которой после двухлетней рецессии составляет лишь 1,5-2%, срочно нуждается в большем количестве денег. И поэтому она хочет дать предпринимателям знак, что дома их ждут больше, чем казалось когда-либо в путинскую эру", - рассуждает автор.

Однако проблема, по мнению журналиста, заключается в следующем: доверие между предпринимателями и российским государством многие годы постоянно разрушалось. Крупные предприниматели сильно опасаются, что амнистированный сегодня капитал завтра снова окажется в опасности.