Виктор Ерофеев: "Кремль организовал по-настоящему хороший кукольный театр"

В преддверии президентских выборов в России писатели Виктор Ерофеев и Петер Шнайдер говорят в беседе с корреспондентом Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм о немецких друзьях Путина, о его оппонентах на выборах и о том, почему они лишь на руку режиму.

"Когда я говорю со своими друзьями и знакомыми о России, я все время удивляюсь тому, что многие из них не только считают Путина важным, но и симпатизируют ему", - рассказывает Шнайдер, который вместе со своим российским коллегой работает над книгой о российско-германских отношениях.

Шнайдер, по его собственным словам, слышит от представителей разных политических взглядов о том, что "Путин несет мир в Сирию, при том что Запад там все провалил (...). При этом они не любят говорить о том, что Путин, накладывая вето на работу ооновской комиссии, (...) покрывает как газовые атаки Асада, так и пытки, за которыми стоит режим. Я слышу и совершенно другие аргументы в защиту Путина: от богатых и успешных граждан, которые считают необходимыми хорошие отношения с таким большим соседом, как Россия - и неважно, какую цену за это придется заплатить. Речь идет о бизнесе и безопасности. Кроме того, Путин по сравнению с Трампом якобы просто олицетворяет собой предсказуемость и ум. Правда, тем, кто понимает Путина, кажется неважным, что Трамп вынужден разбираться с работающими демократическими институтами". Шнайдер считает, что за подобной позицией стоит страх перед тем, кто сильнее тебя.

По мнению Ерофеева, "Путин аккумулирует реваншистские версии правды, которые отражают ненависть в адрес чего-то другого. Если ты ненавидишь Америку, значит, Путин прав. Если ты считаешь, что Европа запуталась, что мигранты там не могут найти свое место и поэтому Европа сама себе создает проблемы, что Европа живет по инерции, что ценности, которые создала ее культура, остались в прошлом, - тогда Путин прав. У Путина много удачных карт на руках. Однако правда реваншистов недолговечна".

Зачем Путину фасад демократических выборов? - хочет знать Петер Шнайдер. "Власть в России, - замечает Ерофеев, - всегда страдала из-за нехватки легитимности. Но если предположить, что выборы в марте были бы свободными, тогда Путин бы проиграл".

По словам Ерофеева, в таком случае все шансы на победу были бы у ультранационалиста Жириновского, который хочет восстановить Советский Союз в его прежних границах.

"Хорошие шансы, если брать новоявленных политиков, были бы у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он самый популярный в России блоггер, у него многомиллионная аудитория. Кадыров видит Европу во власти сатаны, с Америкой, по его мнению, все еще хуже. Думаю, Путин даже более либерален, чем львиная доля населения страны (...). Люди хотели бы вернуться к смертной казни, телесным наказаниям для неверных жен, статусу главы семьи для мужчины. Борец с коррупцией Алексей Навальный при условии честных выборов мог бы набрать, может быть, процентов восемь, Ксения Собчак не получила бы и 2%. Либералы вместе взятые могли бы рассчитывать не более, чем на 15%, что не может не расстраивать", - замечает Ерофеев.

Вначале, замечает российский писатель, Путин был готов идти на компромиссы в отношениях с Западом. "Затем он начал играть против Европы и получил широкую поддержку среди населения. Русские не европейцы, они не ждут, пока их освободят европейские политики", - говорит Ерофеев.

"Неужели мы должны молча смотреть на все убийства в России, на выборы, превратившиеся в пародию, на необъявленные войны и преступления в Сирии только потому, что Путин - меньшее из зол? Где именно проходит граница нашей терпимости? И есть ли она вообще?" - задается вопросами Шнайдер.

"Я бы хотел, чтобы Европа лучше поняла Россию, - говорит Ерофеев. - Путин хочет разрушить Европу, то же самое он хочет и для Америки. Наши соседи - это Китай, Казахстан, Монголия, они тоже не являются демократиями, границы с этими странами гораздо длиннее, чем с Европой. Путин - результат провала российской демократии в 1990-е годы (...). Исторические трагедии весят больше исторической общности с Европой. С момента Октябрьской революции мы потеряли 60 млн человек (...), выжили не самые лучшие".

Как замечает Шнайдер, "нынешняя популярность Путина однозначно не основывается на экономических успехах. Она связана с аннексией Крыма, необъявленной войной, которую Россия ведет на Украине, восстановлением чувства национального достоинства за счет внешнеполитических успехов. Не было бы в таком случае логичным, если бы Путин, например, попытался повторить со странами Балтии то же самое, что он сделал на Украине - будучи уверенным в том, что немцы не станут отдавать свои жизни за свободу других стран? Мы даже не знаем, готовы ли немцы защитить сами себя от российской агрессии!"

"Навальный - большой политик, - считает Виктор Ерофеев. - Просто чудо, как в авторитарном государстве ему удалось создать сеть из сотрудников и союзников. Навальный играет с национальными и даже националистическими настроениями, но в конечном итоге он - проевропейский политик. По своему характеру он, скорее всего, прокурор, (...) он аргументирует и обвиняет мастерски. По всей видимости, он нужен Путину. Ведь Навальный обнажает промахи представителей ближайшего окружения российского президента - а это именно то, что надо Путину. (...) Благодаря Навальному он имеет возможность обуздать своих министров. Никто в стране больше не проводит подобных расследований".

"Кремль впервые организовал такой эффектный кукольный театр, - говорит Ерофеев о предстоящих выборах. - Моя подруга Ксения Собчак (...) цинична и обворожительна, привлекательна и сексуальна: она войдет в историю, что заслуживает внимание, когда мы говорим о 33-летней женщине (так в оригинале. На деле Собчак 36 лет. - Прим. ред.), многие наверняка ей завидуют. Она разгуливает на поводке своих кремлевских патронов, поэтому ей нестрашно ездить в Чечню. Для российской интеллигенции она своего рода цирковая обезьянка, но это тоже роль".

Как отмечает Керстин Хольм, кандидат от коммунистов Грудинин подвергается нападкам из-за своих иностранных счетов. "Он может из куклы превратиться в настоящего кандидата, - указывает Ерофеев. - Грудинин - успешный бизнесмен, он владеет совхозом имени Ленина, он там построил замечательный детский сад и школу. Все это объединяет мечту о справедливости с успехом. Если за него проголосуют 10%, он будет нужен и впредь. Этот театр, конечно, позор".

Такие события, как процессы против экс-министра экономики Алексея Улюкаева или экс-губернатора Никиты Белых, становятся сигналом для российской элиты, что ей не нужно много думать о будущем своей страны, считает Ерофеев. "Аналогичные сигналы деятелям искусства посылает и процесс против режиссера Кирилла Серебренникова. Боюсь, мы должны настроиться на еще более холодную политическую зиму. Когда Путин снова придет к власти, он будет вести себя как "пантократор", а его режим, как я полагаю, станет еще более жестким", - прогнозирует российский писатель.