В Испании начинается суд над фигурантами операции "Тройка"

Испанская пресса сообщает, что сегодня, 19 февраля, спустя девять с половиной лет на скамью подсудимых сядут лица, подозреваемые в связях с российскими ОПГ. Таков результат операции "Тройка", осуществленной испанскими правоохранительными органами в июне 2008 года.

"Начинается суд над 18 членами русской мафии, близкими к окружению Путина, а их главари тем временем остаются в бегах" - таков заголовок в El Mundo. Журналистка Мариса Рекуэро пишет, что это произошло "спустя 10 лет после того, как тогдашний судья Национальной судебной коллегии Бальтасар Гарсон разоблачил в Испании одну из крупнейших в мире русских мафиозных организаций - "Тамбовскую-Малышевскую".

Под судом находятся "предполагаемые советники и сообщники лидеров этой организации, которая действовала в Испании с 1996 года, им вменяются в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег. Собственно, единственные, кого не будет на скамье подсудимых, - Геннадий Петров и Александр Малышев, главари этой структуры", говорится в статье. Издание поясняет, что Петров и Малышев были арестованы в ходе операции "Тройка", а затем освобождены из-под стражи, оба находятся в бегах.

"По версии прокуратуры, организация руководила с Балеарских островов, а также из Леванта и Коста-дель-Соль преступными деяниями, которые совершались в России, а экономические доходы от этих деяний перенаправляла при содействии юридических и финансовых консультантов, который работали на организацию "почти эксклюзивно". Прокуратура считает "Тамбовскую-Малышевскую" ОПГ "многогранной структурой", формирование которой породило "временный союз криминальных организаций", который использует Испанию "для узаконивания" незаконных денег посредством расширения капитала и ссуд, выдаваемых друг другу фирмами, входящими в эту сеть компаний", - говорится в статье.

"Среди фактов, изложенных в судебных материалах, выделяется связь этой организации с представителями сфер власти, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Прокуратура предостерегает о "крепких связях" Петрова "с политической, судебной и полицейской властью России", подчеркивая, что он "предпринимает шаги с самыми высокими административными инстанциями" (указывает на министров) и "имеет отношения с политиками и с лицами, занимающими государственные посты в России".

"Собственно, один из обвиняемых, который окажется на скамье подсудимых, - Владислав Матусович Резник, в прошлом председатель парламентского комитета по кредитным учреждениям и финансовым рынкам Думы и член Национального банковского совета России. Прокуратура предостерегает, что Петров использует его для того, чтобы определенные лица занимали "решающие посты" в российской администрации, и обвиняет его в "осуществлении тех действий, которые необходимы [для организации], законных или незаконных, перед самыми высокими инстанциями в России".

"Хотя прокуратура предъявила обвинения 26 лицам, на скамье подсудимых окажутся только 18; остальные объявлены в розыск, выданы ордера на их арест. Из обвиняемых, которые будут участвовать в этом судебном разбирательстве, шестеро - испанцы", - пишет издание.

ABC в заголовке заостряет внимание на одной подробности - "Депутат Думы - на скамье подсудимых Национальной судебной коллегии Испании". Журналисты Крус Морсильо и Пабло Муньос полагают: начинается "исторический судебный процесс, за ходом которого будут внимательно следить не только в Испании, но и в очень многих странах, где тоже обосновались русские мафиози, - в странах, которые, однако, не добились таких успехов, как наша". "Когда говорят об организованной преступности, - поясняет сотрудник Антикоррупционной прокуратуры Испании Хосе Гринда, один из двух прокуроров, которым поручено это дело, - на ум приходит человек, который расстреливает другого или ломает ему ноги; но эта преступность страшна тем, что перекачивает деньги".

Авторы комментируют: "Часть колоссальных сумм, поступавших от преступной деятельности мафии Петрова, попадала в нашу страну, где в целях отмывания инвестировалась в таких секторах, как недвижимость".