19 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Проделки путинских "троллей" - для США это серьезно Обвинительный акт американского правосудия против 13 человек и трех российских компаний детально описывает, какими методами оказывалось влияние на голосование в пользу Трампа в 2016 году. Вряд ли Трампа сделал президентом Соединенных Штатов "повар Путина", но он должен отчитать Москву за взлом демократии, равносильный акту агрессии, и разработать стратегию контратаки, призывают СМИ. "Все политики первым делом заботятся о своем выживании, и Дональд Трамп не исключение", - пишет The Times в редакционной статье. Трамп воспринял обвинительные заключения в отношении россиян и российских фирм, которые обнародовал спецпрокурор Роберт Мюллер, как попытку усомниться в его собственной честности и легитимности. Трамп подметил, что эти документы не содержат утверждений о сговоре его избирательного штаба и Москвой, и заявил, что теперь россияне "смеются до упаду" над расколом в США. Со своей стороны, издание полагает, что документы подтверждают: Россия в президентские выборы в США вмешивалась. Следует "вначале сделать выговор тем, кто подрывал американскую демократию, а затем разработать стратегию контратаки, чтобы не допустить сходных операций в будущем", рекомендует Трампу газета. The Times не считает, что изобличающие доказательства, подрывающие право Трампа занимать президентский пост, когда-либо обнаружатся. "Несколько необъявленных встреч между сотрудниками штаба Трампа и российскими официальными лицами не равносильны сговору. Однако Трамп должен отчитать Москву за ее проделки не только потому, что они равносильны акту агрессии, но и чтобы развеять подозрения, будто ему есть что скрывать", - пишет издание, советуя Трампу ратовать за более жесткие действия в отношении России. The Guardian в редакционной статье комментирует обвинения во вмешательстве в выборы в США, которые предъявил ряду россиян и российских организаций спецпрокурор Роберт Мюллер. "Когда мы спрашиваем, почему русские сумели это сделать, очевидный ответ: потому что любой это может. Facebook и Google - огромная дуополия - крупнейшие и мощнейшие рекламные агентства, когда-либо существовавшие в мире, и они практически любому будут продавать свои услуги", - пишет The Guardian. Самый тревожный вопрос заключается в том, кто еще проводил подобные кампании, считает газета. "Влиятельные группы в США, такие как "Национальная стрелковая ассоциация", крупные нефтяные и табачные компании, десятилетиями использовали искусственно созданные группировки и намеренно создавали путаницу с общепризнанными фактами. Фактически они шли дальше российского сценария, открыто делая пожертвования на кампании полезных политиков", - говорится в статье. Газета указывает, что "слабые места американской политической системы (...) существуют и теперь, и любой может столь же легко и малозатратно использовать их в своих интересах". По данным доклада Большого жюри США, "стратегической целью" россиян было "посеять раздор" и "повлиять на президентские выборы 2016 года", пишет корреспондент Le Figaro Филипп Жели. Помимо заговора против государства, незаконные методы простирались от внеочередного получения виз до открытия банковских счетов под фальшивыми именами и кражи личности, а также изготовления фальшивых документов. В этом юридическом документе в качестве пострадавших фигурируют Федеральная избирательная комиссия США, Минюст и Госдепартамент, отмечает журналист. Все началось 4 июня 2014 года, когда Александра Крылова и Анна Богачева из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), приехали в США в качестве "туристок". На самом деле они прибыли с миссией "сбора данных" - такой термин применим к шпионам, говорится в статье. На подготовительной стадии команда закупила в США камеры, сим-карты, одноразовые мобильники, а также пространство на местных информационных серверах, для того чтобы установить частные виртуальные сети (VPN). Вдобавок были созданы сотни электронных адресов, аккаунтов Twitter и десятки страниц Facebook на имя псевдогрупп граждан и активистов, передает Жели. Инструкция "Агентства интернет-исследований" для "администраторов контента", датированная 10 февраля 2016 года, предписывает "использовать все возможности для критики Хиллари и остальных (кроме Сандерса и Трампа, их мы поддерживаем)", передает автор статьи. Facebook зарегистрировал 80 тыс. постов, носящих отпечаток российского IRA, которые могли затронуть 126 млн американских избирателей, говорится в статье. Twitter оповестил 677 тыс. пользователей, что они могли иметь дело иметь дело с пропагандистскими сообщениями. Неизвестно, в какой момент ЦРУ и ФБР стали прослушивать здание по улице Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге - это главный адрес IRA. Агентство, которое действовало под различными именами, было создано в июле 2013 года приближенным российского президента Евгением Пригожиным, известным по прозвищу "повар Путина", пишет корреспондент. Его компания Concord Catering была названа "главным источником финансирования" IRA через 14 филиалов. В США первоначальной целью было не избрание Трампа, а разжигание напряженности по чувствительным вопросам - расизм, религия, аборты, оружие, передает Жели. Пригожин отрицает какое-либо свое вмешательство в подрывную деятельность: "Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. Если они хотят видеть дьявола - пусть видят", - сказал он. Трамп весь уикэнд усиленно вбивал в головы те же аргументы: он не скомпрометирован и на результат выборов не было оказано влияния. "Они в Москве смеются до упаду", - написал он в твите. Замминистра юстиции Род Розенштейн отметил ограниченный характер обвинения на этой стадии. "Но, хотя этот документ не затрагивает президента, он его и не оправдывает", - отмечает Жели. Президент США не намерен признавать факт атак российских "троллей" на американскую демократию - даже на фоне доказательств, которые его собственный советник по нацбезопасности называет "неопровержимыми", пишет в Sueddeutsche Zeitung обозреватель Хуберт Ветцель. "Неужели Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов сделал "повар Путина"? Такое прозвище получил один из 13 россиян, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в попытках манипулировать президентскими выборами в США. Честный ответ: никто не знает этого наверняка", - констатирует журналист. Однако Мюллер официально, в судебном порядке, подтверждает то, что американские спецслужбы лишь утверждали, а Трамп постоянно отрицал: Россия проводила акции по саботажу в ходе президентских выборов в США. "Русские решили помогать тому, кто превратил хаос и раскол в свою программу, и ставка была сделана на Трампа", - говорится в статье. Трамп продолжает это отрицать, что "типично для его натуры". "Он эгоцентрик, повернутый на себе, он возмущен, что кто-то смеет сомневаться в его величии или легитимности его победы на выборах. Целостность американской демократии для него ничего не значит", - пишет автор материла. "Америка облегчила задачу русским, - отмечает Ветцель. - Общественный климат в стране был отравлен еще до Трампа - социальная конструкция, которую стали раскачивать русские, была непрочной еще до выборов. Русские лишь подливали масло в тлеющий огонь страхов и раздора". "Facebook содействовал им посредством почти преступной наивности и глупости", говорится в статье, и "Москва может гордиться тем, как эффективно она использовала политическую ситуацию и технические возможности". Корреспондент The New York Times посвящает статью Евгению Пригожину. "Согласно обвинению, 56-летний Пригожин контролировал предприятие, которое финансировало "фабрику троллей", известную под названием "Агентство интернет-исследований". Оно вело "информационную войну против США", создавая в соцсетях аккаунты вымышленных людей, распространяя ложную информацию и продвигая идеи, поддерживающие Дональда Трампа и критикующие Хиллари Клинтон. Пригожин отрицает обвинения в причастности", - пишет журналист Нил Макфаркуар. "Он не боится грязных заданий, - сказала о Пригожине Любовь Соболь из Фонда борьба с коррупцией. - Он может выполнять для Путина любые задачи, от борьбы с оппозицией до отправки наемников в Сирию". США наложили санкции на Пригожина еще в декабре 2016 года: "Минфин США заявил, что он оказывал обширную поддержку высокопоставленным российским чиновникам, включая строительство рядом с украинской границей военной базы, которая использовалась для развертывания российских войск". "Когда "фабрика троллей" была образована в 2013 году, ее основной задачей было наводнить соцсети статьями и комментариями, которые создавали бы образ России при Путине как стабильной и комфортной страны по сравнению с наполненным хаосом, морально разложившимся Западом. Вскоре "тролли" начали заниматься зарубежными операциями, ориентированными на противников России, таких как Украина и США", - говорится в статье. Некоторые детали личной жизни Пригожина стали известны - в основном благодаря аккаунтам двух его взрослых детей в Instagram, сообщает Макфаркуар. "На одной из фотографий его сын Павел обнаженным прогуливается по палубе 115-футовой семейной яхты. На других запечатлен частный самолет и винтажный пудрово-голубой Lincoln Continental, который считается любимой машиной Пригожина. Его дочь Полина опубликовала снимок панорамного вида из имения в лесу в Геленджике", - пишет газета. Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде и был подающим надежды лыжником, но в 1981-м получил тюремный срок за ограбление и другие преступления, сообщает Макфаркуар. Выйдя на свободу спустя 9 лет, он начал заниматься бизнесом по продаже хот-догов, затем стал руководить сетью небольших магазинов и в итоге открыл в Петербурге несколько роскошных, хотя и вычурных ресторанов. Со временем там стал появляться и Путин, который приводил с собой мировых лидеров. "Во время этих блестящих мероприятий Пригожин считал нужным быть поблизости, иногда даже убирал пустые тарелки", - говорится в статье. "Первые значительные госзаказы начали поступать, когда Пригожин основал Concord Catering", - продолжает Макфаркуар. Начав с петербургских школ, он стал снабжать питанием школы Москвы, а затем - российских военных. Его фирменным знаком стали пышные государственные банкеты, в том числе инаугурационные празднества для Медведева и Путина. За пять лет Пригожин получил госзаказов на 3,1 млрд долларов, отмечает издание со ссылкой на Фонд борьбы с коррупцией. "В последнее время он начал заниматься такими сферами деятельности, как набор солдат-контрактников для войны за рубежом и создание популярного новостного сайта, который продвигает националистические взгляды. Это сделало его еще более незаменимым для Путина", - пишет автор статьи. Никто не ожидает, что Пригожин в ближайшее врем окажется на скамье подсудимых. "Мы не ждем, что его накажут, учитывая, что он - один из ближайших друзей президента", - сказал NYT петербургский депутат Максим Резник. 