Тайная война Москвы с целью повлиять на президентские выборы в США

Обвинительный акт американского правосудия против 13 человек и трех российских компаний детально описывает методы, использованные для оказания влияния на голосование в пользу Трампа в 2016 году. Повлияла ли эта теневая война на результат выборов? - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

По данным доклада большого жюри, "стратегической целью" было "посеять раздор" и "повлиять на президентские выборы 2016 года". Помимо заговора против государства, незаконные методы простирались от внеочередного получения виз до открытия банковских счетов под фальшивыми именами и кражи личности, а также изготовления фальшивых документов. В этом юридическом документе пострадавшими, требующими возмещения, являются не американские граждане, а Федеральная избирательная комиссия, Минюст и Госдепартамент, отмечает журналист.

Все началось 4 июня 2014 года, еще до запуска президентской гонки, когда Александра Крылова и Анна Богачева, соответственно директор и ответственная за анализ данных российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), приехали в США в качестве "туристок". На самом деле они прибыли с миссией "сбора данных" - такой термин применим к шпионам, говорится в статье.

На подготовительной стадии команда сделала в США закупки: камеры, сим-карты, одноразовые мобильники, покупка пространства на местных информационных серверах, для того чтобы установить частные виртуальные сети (VPN). Делалось все необходимое, дабы сойти за американок, действующих в своей стране. Сюда добавляется создание сотен электронных адресов, а также аккаунтов Twitter и десятка страниц Facebook на имя псевдогрупп граждан и активистов, передает Жели.

Инструкция "Агентства интернет-исследований" для "администраторов контента", датированная 10 февраля 2016 года, предписывает "использовать все возможности для критики Хиллари и остальных (кроме Сандерса и Трампа, их мы поддерживаем)", передает автор статьи.

Facebook зарегистрировал 80 тыс. постов, носящих отпечаток российского IRA, которые могли затронуть 126 млн американских избирателей, говорится в статье. Twitter оповестил 677 тыс. пользователей, что они могли иметь дело иметь дело с пропагандистскими сообщениями. Агитация продолжалась и после выборов - с соответствующим объемом постов в Facebook и даже организацией митингов.

Неизвестно, в какой момент ЦРУ и ФБР стали прослушивать здание по улице Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге - это главный адрес IRA. Агентство, которое действовало под различными именами, было создано в июле 2013 года приближенным российского президента Евгением Пригожиным, известным по прозвищу "повар Путина", пишет корреспондент.

Его компания Concord Catering была названа "главным источником финансирования" IRA через 14 филиалов. Операции компании были нацелены также на общественное мнение в России и Европе. В США первоначальной целью было не избрание Трампа, а разжигание напряженности по чувствительным вопросам - расизм, религия, аборты, оружие, передает Жели.

Подобно российским властям, называющим американские обвинения "абсурдными", Пригожин отрицает какое-либо свое вмешательство в подрывную деятельность: "Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. Если они хотят видеть дьявола - пусть видят", - сказал он. Олигарх и его компании уже находятся под санкциями США с декабря 2016 года, по обвинению в строительстве военной базы для российских сил неподалеку от украинской границы, говорится в статье.

Трамп весь уикэнд усиленно вбивал в головы те же аргументы: он не скомпрометирован и на результат выборов не было оказано влияния. "Они в Москве смеются до упаду", - написал он в твите в ответ на шквал обвинений. Замминистра юстиции Род Розенштейн отметил ограниченный характер обвинения на этой стадии. "Но, хотя этот документ не затрагивает президента, он его и не оправдывает", - отмечает Жели.

Трамп остается во власти новых открытий спецпрокурора, который также ведет расследование по подозрению в препятствовании правосудию. В этой шахматной партии Мюллер и Розенштейн сделали искусный ход: Трамп теперь не может отстранить их от должности, так как навлечет на себя подозрение, что он российский агент, полагает корреспондент.