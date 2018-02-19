Как Трамп был спасен от банкротства российским олигархом из Монако Рыболовлевым

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба в Монако, заинтересовал американских следователей и Сенат США. Покупка виллы у будущего американского президента в 2008 году вызывает подозрения, пишет журналист Le Journal du Dimanche Эрве Гаттеньо.

Американские следователи, ищущие подтверждения подозрений по поводу российского вмешательства в процесс избрания Дональда Трампа, со временем могут посетить Монако. Спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и сенаторы выясняют, какие связи существуют между Трампом и олигархом Дмитрием Рыболовлевым, бывшим калийным магнатом и спорным персонажем в княжестве Монако. Хотя Рыболовлев не фигурирует в списке из 13 россиян, в пятницу обвиненных в "заговоре" американским правосудием, его имя неотступно всплывает во многих неясных эпизодах, куда оказывается вовлечен Трамп и его окружение, говорится в статье.

Продажа виллы в Палм-Бич (Флорида) Рыболовлеву в сентябре 2008 года за 95 млн долларов позволила Трампу, в ту пору лишь знаменитому девелоперу, избежать банкротства, положив в карман сногсшибательный прирост капитала в размере 54 млн долларов в разгар кризиса субстандартного ипотечного кредитования, указывает Гаттеньо.

В письме от 9 февраля текущего года сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден, член сенатского комитета по финансам, запросил у главы Минфина США пакет документов по этой продаже, говорится в статье.

Американские следователи предполагают, что начало тайной сделки, которую Трамп заключил с Кремлем, приходится на тот же период, говорится в статье. "В отдельные ключевые моменты своей бизнес-карьеры Трамп чудом спасался от разорения с помощью денег, приходивших из бывших стран СССР", - пишет журналист Люк Гардинг, автор расследования по этому вопросу.

Бывшая жена Рыболовлева в ходе бракоразводного процесса в 2012 году свидетельствовала о том, что олигарх с воодушевлением отнесся к идее покупки этой виллы, хотя даже не смог ее посетить. Позднее "он не жил там ни дня", уверяла она, давая показания в США.

Существуют и другие обстоятельства, дающие пищу для подозрений. Через два месяца после продажи виллы в 2008 году Трамп основал одну их своих компаний на Кипре, в излюбленной офшорной зоне российских олигархов, передает автор статьи. В тот самый период Рыболовлев разместил там большую часть состояния с целью спасти его от претензий жены. В 2010 году Рыболовлев приобрел 9,7% капитала главного кипрского банка Bank of Cyprus, главным акционером которого вскоре после этого стал американец Уилбур Росс, нынешний министр торговли в администрации Трампа.

В американском судопроизводстве упоминается возможность и других конфиденциальных встреч между Рыболовлевым и Трампом или его приближенными. Выяснилось, что их самолеты 3 ноября 2016 года в течение нескольких часов стояли по соседству в аэропорту города Шарлотт (Северная Каролина), сообщает журналист.

В схемах полетов бизнес-джета Рыболовлева, изученных американскими следователями, выявлены другие короткие остановки - в Лас-Вегасе, Бербанке и Майами - в точности тогда, когда там находился Трамп. Кроме того, под вопросом одна дата в 2016 году, когда яхта россиянина могла пересечься с яхтой дочери и зятя Дональда Трампа у берегов Хорватии. Белый дом отрицает любые встречи с глазу на глаз между президентом и Рыболовлевым, а окружение Рыболовлева отметает какие бы то ни было злоупотребления в ходе покупки виллы в Флориде, передает Гаттеньо.