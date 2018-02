19 февраля 2018 г. Адриан Чен | The New Yorker Россиянин, которому предъявлены обвинения, отвечает на телефонный звонок и высмеивает версию российского вмешательства В пятницу спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян за вмешательство в выборы в США. Журналист Адриан Чен в своей статье в The New Yorker пишет, что спустя несколько часов позвонил Михаилу Бурчику - одному из тех, кто упомянут в обвинительном заключении. По словам автора, первые два раза Бурчик вскоре бросал трубку. Чен вспоминает: "Бурчик часто вешал трубку, когда я звонил ему в 2015 году, когда расследовал деятельность "Агентства интернет-исследований" - таинственной российской "фермы троллей", где, согласно обвинительному заключению, Бурчик работал исполнительным директором. В то время, когда я спрашивал его об его отношениях с Агентством, он отрицал какие-либо связи - вопреки тому факту, что "слитые" внутренние электронные письма и интернет-архивы свидетельствовали о его связи с организацией - и я включил его опровержение в свою статью об Агентстве в New York Times Magazine". По словам Чена, когда он позвонил Бурчику еще раз, тот сказал, что можно поговорить в чате в мессенджере Telegram. "Я послал Бурчику сообщение, написав, что хочу поговорить об упоминании его имени в обвинительном заключении правительства США в отношении "Агентства интернет-исследований". "Я думаю, это шутка из сша (в оригинале "США" написано строчными буквами. - Прим. ред.), - написал он в ответ. - Я не знаю английский так хорошо, чтобы понимать информацию в официальной публикации". По словам автора, в чате Бурчик уверял, что не работал в агентстве, что ему никто не звонил и что он не получил никакого официального уведомления об обвинениях. "Я думаю, это бред )", - написал он (в оригинале цитата выглядит так: I think it's бред ). - Прим. ред.). Чен комментирует: "Меня поразила скобка в конце - в русском интернете это эмотикон, аналог смайлика. Казалось, он, в общем, отнесся к делу неунывающе, насмехаясь над версией, что он мог сыграть какую-то роль в выборах в США. Он сказал, что живет в России и ничего не знает о США, кроме как "Вашингтон - столица США". "Я думаю, что если демократическая система США была сломана несколькими российскими людьми - это очень плохо для американской политической системы (здесь и далее в цитатах грамматика, орфография и пунктуация английского оригинала сохранены. - Прим. ред.)", - написал он, назвав это представление "фантастическим". "Я спросил Бурчика, знает ли он хоть что-то об Агентстве", - пишет автор. Бурчик ответил: "Я читал кое-какую информацию об этом агентстве и у меня есть один вопрос для вас: как вы чувствуете, когда знаете, что США управляет российский президент?" По словам Чена, он ответил, что не является сторонником Трампа. "Я сказал, что я лично думаю, что некоторые утверждения об "Агентстве интернет-исследований" - в плане его мощи и его влияния на выборы - преувеличены, но то, что оно делало, все равно вредно. Я сказал, что не считаю, что интернет следует использовать как инструмент информационной войны", - сообщает Чен. "Но на деле он используется, - ответил Бурчик. - Прежде всего он используется США, смотрите на пример в стране ближнего востока. Все революция, поддержаны США и используют социальную сеть для этого". "Я сказал, что полагаю, что США используют интернет в своих интересах, но что я не видел ничего подобного попытке "Агентства интернет-исследований" распространять дезинформацию и пропаганду с использованием чужих имен. (Позднее я осознал, что это не совсем правда. В 2014 году Associated Press раскрыло странный план правительства США по тайному созданию на Кубе клона Twitter в целях ослабления коммунистического правительства и содействия началу "кубинской весны")", - пишет Чен. Автор сообщает: "Бурчик уцепился за первую часть моего высказывания и попросил меня включить в мою статью тот факт, что США действительно используют средства информационной войны". "Это будет хороший пример для американских людей, - написал он. - Что США используют интетнет для информационной войны много времени..." (орфография и грамматика английского оригинала сохранены. - Прим. ред.). Также по теме: Российский журналист, помогавший раскрыть вмешательство в выборы, озадачен обвинениями Мюллера (The Washington Post) Источник: The New Yorker