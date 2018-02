19 февраля 2018 г. Скотт Шейн | The New York Times Не только Россия вмешивается в выборы. Мы тоже это делаем "Сумки с наличными доставляли в римский отель для нужных итальянских кандидатов. Скандальные истории сливали иностранным газетам, чтобы повлиять на выборы в Никарагуа. Печатались миллионы памфлетов, плакатов и наклеек, чтобы нанести поражение действующему руководителю Сербии. Длинная рука Владимира Путина? Нет, это лишь несколько примеров из долгой истории американского вмешательства в выборы за рубежом", - пишет журналист The New York Times Скотт Шейн. Стивен Холл, проработавший в ЦРУ 30 лет и ушедший на пенсию в 2015 году, сказал изданию: "Если вы спросите офицера разведки, нарушили ли русские правила или совершили что-то невероятное, ответ - нет, вовсе нет". По его словам, США проводили подобные операции по влиянию на выборы. "И я надеюсь, мы продолжаем это делать", - сказал он. Издание приводит комментарий эксперта по разведке Лока Джонсона, который начал карьеру в 1970-х, изучая деятельность ЦРУ в должности сотрудника комиссии Чёрча в Сенате. По его словам, российская операция 2016 года была лишь соответствующей киберэпохе версией стандартной американской практики. "Мы занимались подобными вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали плакаты, памфлеты, почтовую рассылку, баннеры - да все что угодно. Мы распространяли ложную информацию в иностранных газетах. Мы использовали то, что британцы называют "кавалерией короля Георга" - чемоданы с деньгами", - сказал Джонсон. По словам Холла и Джонсона, в последние десятилетия российские и американские операции по вмешательству в выборы не были морально равноценными. "Это все равно что сказать, что копы и плохие ребята - одно и то же, потому что у них есть стволы. Важна мотивация", - сказал Стивен Холл. Научный сотрудник Университета Карнеги-Меллон Дов Левин подсчитал, что с 1946 по 2000 год США провели 81 операцию по вмешательству в выборы, Советский Союз или Россия - 36, хотя данные по России неполные, отмечается в статье. "Я никоим образом не оправдываю то, что русские совершили в 2016 году, - сказал он изданию. - Со стороны Владимира Путина было совершенно неправильно вмешиваться таким образом. Тем не менее, методы, которые они использовали на этих выборах, были цифровой версией методов, которые и США, и Россия применяли десятилетиями: взлом штаб-квартир партии, вербовка секретарей, внедрение в партию информаторов, передача информации или дезинформации газетам". Начало было положено в Италии, где с 1940-х по 1960-е годы США поддерживали некоммунистических кандидатов, отмечается в статье. "У нас были мешки с деньгами, которые мы передавали определенным политикам, чтобы оплатить их расходы", - рассказывал в 1996 году бывший офицер ЦРУ Марк Уайт. "В конце 1980-х сотрудники ЦРУ рассказывали Джонсону, что в иностранные СМИ "вбрасывали" информацию, в основном верную, но иногда и лживую, по 70-80 раз ежедневно. В 1990 году на выборах в Никарагуа ЦРУ подкинуло историю о коррупции в левом правительстве сандинистов, рассказал Левин. Победила оппозиция", - пишет The New York Times. Со временем операции стали чаще проводиться в открытую Госдепартаментом. На выборах в Сербии в 2000 году США профинансировали успешную кампанию против Слободана Милошевича, направив политических консультантов и миллионы наклеек с символом оппозиции и надписью: "С ним покончено". "По меньшей мере однажды рука США смело дотянулась до выборов в России", - пишет издание. Из страха, что на выборах в 1996 году Бориса Ельцина одолеет коммунист, была проведена операция в его поддержку. В числе прочего американцы настояли на выдаче России кредита МВФ в 10 млрд долларов за четыре месяца до голосования и отправили команду политтехнологов, говорится в статье. "В последние десятилетия американское присутствие во внешней политике наиболее заметно в таких финансируемых налогоплательщиками группах, как Национальный фонд демократии, Национальный демократический институт и Международный республиканский институт. Они не оказывают поддержку кандидатам, но обучают основным навыкам ведения кампании, создают демократические институты и тренируют наблюдателей на выборах", - пишет газета. "Большинство американцев считают такие усилия безобидными и на самом деле благотворительными. Но Путин рассматривает их как враждебные, - отмечается в статье. - Национальный фонд демократии в 2006 году предоставил грант в размере 23 тыс. долларов организации, в которой работал Алексей Навальный, спустя годы ставший главным политическим противником Путина. Этот факт правительство использовало для атаки на Навального и фонд". "Американские ветераны продвижения демократии считают отвратительными намеки Путина на то, что их работа сопоставима с тем, в чем российское правительство обвиняют в США сегодня", - пишет The New York Times. "Это не просто небо и земля. Это все равно что сравнивать человека, приносящего спасительное лекарство, с тем, кто приносит смертельный яд", - сказал изданию президент Национального демократического института Кеннет Уоллак. Источник: The New York Times