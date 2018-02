19 февраля 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Евгений Пригожин, обвиненный в США российский олигарх, известен как "повар Путина" Корреспондент The New York Times посвящает статью Евгению Пригожину - одному из 13 россиян, обвиненных в США во вмешательстве в избирательную кампанию. "Согласно обвинению, 56-летний Пригожин контролировал предприятие, которое финансировало "фабрику троллей", известную под названием "Агентство интернет-исследований". Оно вело "информационную войну против США", создавая в соцсетях аккаунты вымышленных людей, распространяя ложную информацию и продвигая идеи, поддерживающие Дональда Трампа и критикующие Хиллари Клинтон. Пригожин отрицает обвинения в причастности", - пишет журналист Нил Макфаркуар. "Он не боится грязных заданий", - сказала о Пригожине Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией. "Он может выполнять для Путина любые задачи, от борьбы с оппозицией до отправки наемников в Сирию. Он служит определенным интересам в определенных сферах, и Путин ему доверяет", - сообщила изданию Соболь. США наложили санкции на Пригожина еще в декабре 2016 года: "Минфин США заявил, что он оказывал обширную поддержку высокопоставленным российским чиновникам, включая строительство рядом с украинской границей военной базы, которая использовалась для развертывания российских войск". Однако самое известное предприятие, связанное с Пригожиным, это "фабрика троллей". "В обнародованном в пятницу обвинительном заключении среди прочего говорится, что Пригожин в 2015-2016 годах часто встречался с Михаилом Быстровым, руководителем "фабрики троллей". Она вела кампанию по распространению дезинформации под названием проект "Лахта", у которого к сентябрю 2016 года был ежемесячный бюджет в 1,2 млн долларов", - передает корреспондент. Оппозиционный депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что Кремль поддерживает подобные проекты, но не организует их напрямую. "Это делает кто-то, кто получает масштабные госзаказы. Тот факт, что он получает эти контракты, - это скрытый способ оплаты его услуг", - сказал он. "Когда "фабрика троллей" была образована в 2013 году, ее основной задачей было наводнить соцсети статьями и комментариями, которые создавали бы образ России при Путине как стабильной и комфортной страны по сравнению с наполненным хаосом, морально разложившимся Западом. Вскоре "тролли" начали заниматься зарубежными операциями, ориентированными на противников России, таких как Украина и США", - говорится в статье. "Несмотря на завесу секретности вокруг Пригожина, некоторые детали его личной жизни стали известны - в основном благодаря аккаунтам двух его взрослых детей в Instagram", - сообщает Макфаркуар. "На одной из фотографий его сын Павел обнаженным прогуливается по палубе 115-футовой семейной яхты. На других запечатлен частный самолет и винтажный пудрово-голубой Lincoln Continental, который считается любимой машиной Пригожина. Его дочь Полина опубликовала снимок панорамного вида из имения в лесу в Геленджике", - пишет газета. Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде и был подающим надежды лыжником, но в 1981-м получил тюремный срок за ограбление и другие преступления, сообщает Макфаркуар. Выйдя на свободу спустя 9 лет, он начал заниматься бизнесом по продаже хот-догов, затем стал руководить сетью небольших магазинов и в итоге открыл в Петербурге несколько роскошных, хотя и вычурных ресторанов. Самым модным местом Петербурга стал его ресторан на воде New Island. В конце концов там появился и сам Путин, который приводил с собой мировых лидеров. "Во время этих блестящих мероприятий Пригожин считал нужным быть поблизости, иногда даже убирал пустые тарелки", - говорится в статье. "Первые значительные госзаказы начали поступать, когда Пригожин основал Concord Catering", - продолжает Макфаркуар. Начав с петербургских школ, он стал снабжать питанием школы Москвы, а затем - российских военных. Его фирменным знаком стали пышные государственные банкеты, в том числе инаугурационные празднества для Медведева и Путина. За пять лет Пригожин получил госзаказов на 3,1 млрд долларов, отмечает издание со ссылкой на Фонд борьбы с коррупцией. "В последнее время он начал заниматься такими сферами деятельности, как набор солдат-контрактников для войны за рубежом и создание популярного новостного сайта, который продвигает националистические взгляды. Это сделало его еще более незаменимым для Путина", - пишет автор статьи. Издание "Фонтанка" и Фонд борьбы с коррупцией в 2016 году пришли к выводу, что значительные государственные контракты заключались с подставными компаниями, призванными обойти правила проведения тендеров. Но никто не ожидает, что Пригожин в ближайшее врем окажется на скамье подсудимых. "Мы не ждем, что его накажут, учитывая, что он - один из ближайших друзей президента", - сказал NYT петербургский депутат Максим Резник. Источник: The New York Times