Признание человека, который скептически относится к "Рашагейту"

"Если вы, как и я, следите за всеми извивами расследований в отношении России, то, вероятно, бились над тем же вопросом, который гложет меня уже год с лишним: "А если за всем этим ничего нет?" - пишет в Politico Блейк Хауншелл, главный редактор POLITICO Magazine.

"Нет, я не отрицаю многочисленные доказательства того, что Россия, под личным руководством кремлевского "сильного лидера" Владимира Путина, стремилась вмешаться в выборы 2016 года, а Дональд Трамп явно был его человеком" - поясняет автор. Он упоминает об обвинениях, предъявленных 13 россиянам, а ранее - Полу Манафорту и Рику Гейтсу, и о сделках с признанием вины Майклом Флинном и Джорджем Пападопулосом. Автор находит подозрительными некоторые странные аспекты в поведении Трампа - например, похвалы Путину. "Плюс тот факт, что приближенные Трампа многократно лгали о фактах и масштабе контактов между сотрудниками избирательного штаба и России", - замечает автор.

"Так к чему же я до сих пор отношусь скептически?" - вопрошает автор и перечисляет несколько поводов для сомнений.

1. "Совсем как Белый дом Трампа, избирательный штаб Трампа был "гадюшником", где царили некомпетентность и интриги, а сотрудники чуть ли не каждый день злобно сливали информацию, чтобы подсидеть друг друга. Из "Башни Трампа" шел такой поток компрометирующей информации, что трудно поверить, будто тайный план сговора с Москвой ради победы на выборах так и не был предан огласке. Если такой тайный план существовал, то он, должно быть, хранился в очень строгом секрете", - говорится в статье.

2. Трамп - "человек, который, похоже, делится каждой мыслью, пришедшей ему на ум", "больше всего на свете обожает хвалиться собой". "Если бы Трамп придумал схему, чтобы оказать Путину какую-то услугу взамен на свое избрание, разве он бы не похвастался ею перед кем-то, поддавшись соблазну?" - размышляет автор.

3. "А некоторые аспекты российского скандала кажутся мне не совсем логичными", - пишет автор. Так, Флинн и Пападопулос признали себя виновным лишь в том, что солгали ФБР. Пападопулос "производит впечатление мелкого карьериста с амбициями, который хочет привлечь к себе внимание", считает автор.

Картер Пейдж, как и Пападопулос, был добровольным консультантом штаба Трампа и энтузиастом сотрудничества с Россией. Но, замечает автор, "в 2013 году российский агент, пытавшийся завербовать Пейджа, заметил, что тот слишком большой "идиот", чтобы с ним возиться. И этот организатор - главное действующее лицо российского скандала?"

Что касается Манафорта и Гейтса, то Мюллер пока не предъявил им обвинений в каких-либо преступлениях, связанных с их работой в штабе Трампа, напоминает автор.

"Команда Мюллера не сливает информацию, и он нас много раз удивлял - в том числе в минувшую пятницу. Но я все еще дожидаюсь неопровержимых доказательств вины, а спецпрокурор пока не показал нам ни одного, если вообще покажет", - заключает автор.