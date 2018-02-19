Почему у Польши такая плохая репутация, господин Моравецкий?

По мнению нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у Европы закончилось "идейное топливо". Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Ян Пул побеседовал с политиком.

"Господин премьер-министр, с тех пор как в Варшаве правит Ваша партия "Право и справедливость", у Польши плохой имидж. Когда-то она была "отличником" среди новых стран ЕС, а теперь считается недемократической, националистической, вспыльчивой страной. Как такое могло произойти?" - поинтересовался журналист.

"Это мнения, а не факты. Польша является демократическим национальным государством, как и другие страны Европы. Мы испытываем проблемы с частью европейской политической элиты и журналистами, но не с обычными людьми", - разъяснил премьер-министр.

"Однако Польшу критикуют за то, что, по мнению ЕС, польская судебная реформа нарушает принцип правового государства. Поэтому Ваша страна оказалась в центре процесса, по окончании которого она может потерять право голоса в Брюсселе", - отметил Пул.

"Эти обвинения мы считаем ложными. Три четверти поляков, согласно опросам, считают судебную систему "плохой" либо "очень плохой", - заявил Моравецкий.

"Обвинение состоит в том, что Ваша партия собирается контролировать распределение должностей в судах", - подчеркнул журналист.

"Наши суды абсолютно неэффективны, они долго принимают решения, их деятельность непрозрачна. Хочет ли Польша контролировать распределение должностей в судах? Нет, Польша хочет снова поставить правосудие под демократический контроль", - ответил политик.

Говоря о роли Польши в ЕС, Моравецкий отметил: "Для международного мира необходим трансатлантический альянс, союз Северной Америки с Европой. Он гарантирует демократию, свободу и благосостояние. Я хотел бы, чтобы Польша внесла свой вклад в дальнейшую работу США и Европы над этими целями. Мы хотим быть в этом вопросе хорошим, предсказуемым партнером, здесь, на восточном фланге ЕС, недалеко от России".

Выход Польши из ЕС, по мнению политика, исключен. Моравецкий, как и большинство поляков, имеет "очень проевропейскую позицию". Тем не менее, он отметил в интервью, что "у Европы закончилось идейное топливо": после Второй мировой войны этим топливом была перспектива роста и низкой безработицы, затем - интеграция некогда коммунистических стран. "Мир, рыночная экономика - это функционировало десятилетиями, но этого больше недостаточно. Речь идет о справедливости и сокращении неравенства. Мы должны работать над новыми идеями для Европы", - считает премьер-министр.

"Вы говорите о несправедливости. Почему для народа численностью 38 млн человек, с процветающей экономикой, является такой огромной проблемой принять пару тысяч беженцев из Сирии? Ваше правительство настойчиво этому сопротивляется", - указал журналист.

"Польша принимает беженцев, из стран к востоку от нас, из Украины. Их приток увеличился в пять раз с начала войны на Украине, прежде всего, все больше людей приезжает из Донбасса. Этих беженцев на Западе вообще не воспринимают", - подчеркнул Моравецкий, отметив также, что Польша оказывает финансовую поддержку беженцам на границе с Сирией в Ливане и больше остальных стран участвует в Инициативе экономической поддержки.

"Когда одна страна не в состоянии защитить свои границы, она не должна делать это проблемой для всех стран", - добавил политик.

"Мы хотим внести свой вклад в миграционную политику, эта проблема может вырасти в любой момент. Например, если Москва будет дальше обострять конфликт на Украине. Если будет построен второй газопровод через Балтийское море, как этого хочет Германия, Россия сможет поставлять газ на Запад независимо от Украины. Страна тогда окажется полностью беззащитной, а Россия сможет и дальше продвигаться на востоке. Не исключено, что тогда на восточной границе ЕС вдруг окажется несколько миллионов беженцев", - полагает Моравецкий.

"Нужно ли действительно бороться с фальсификацией истории и неосведомленностью с помощью уголовного кодекса?" - спросил журналист, напоминая о недавно принятом в Польше законе о запрете использования понятия "польский концентрационный лагерь" и приписывания польскому народу и государству вины в преступлениях нацистского режима.

"Да, Германия и Израиль тоже ведь так поступают. Там отрицание Холокоста и разжигание межнациональной розни преследуются законом", - заявил политик, отметив, что, несмотря на то, что в Польше были люди, которые убивали евреев и выдавали их нацистам, в самой Варшаве было 90 тыс. поляков, которые помогали своим еврейским соседям.

"Самое большое беспокойство вызывает у большинства поляков Россия: Владимир Путин доказал на Украине свое желание экспансии, одновременно внешняя политика США в отношении Москвы является непредсказуемой. Стала ли жизнь в вашем регионе опаснее?" - поинтересовался корреспондент.

"Мы должны очень серьезно воспринимать эту угрозу с Востока. Поэтому мы приветствуем совместные усилия в сфере обороны, возможно, в итоге даже возникнет совместная армия в рамках НАТО", - ответил премьер-министр.

"Считаете ли Вы, что ЕС достаточно внимательно наблюдает за Москвой?"

"Нет, к сожалению, я так не думаю. Россия играет пагубную роль не только на Украине, но и в Сирии. (...) Я надеюсь, что в будущем мы придем к единому мнению с русскими. Однако в настоящий момент нужно быть сильными в военном смысле. Это облегчает понимание", - сказал Моравецкий в заключение.