Трамп: "Они в Москве смеются до упаду"

Президент США не намерен признавать факт атак российских "троллей" на американскую демократию - даже на фоне доказательств, которые его собственный советник по нацбезопасности называет "неопровержимыми", пишет в Sueddeutsche Zeitung обозреватель Хуберт Ветцель.

"Неужели Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов сделал "повар Путина"? Такое прозвище получил один из 13 россиян, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в попытках манипулировать президентскими выборами в США. Честный ответ: никто не знает этого наверняка, - констатирует журналист. Трамп выиграл в ноябре 2016 года по многим причинам, и непонятно, каков вклад российских "троллей", орудующих в Facebook".

Ветцель предлагает обратиться к статистике. "В выборах приняли участие порядка 126 млн американцев. Трамп одержал победу, поскольку набрал в трех федеральных штатах на 100 тыс. голосов больше Хиллари Клинтон. Подстрекательские материалы в поддержку Трампа, по данным Facebook, могли видеть 150 млн американцев. Итак, 150 млн читателей, 126 млн избирателей, разница в 100 тыс. голосов - это не доказывает, что вмешательство России сработало, - пишет автор статьи. - Возможно, Трамп выиграл сам. Может быть, и нет".

Обвинения Мюллера, поясняет журналист, имеют значение по другой причине. "Мюллер официально, в судебном порядке, подтверждает то, что американские спецслужбы лишь утверждали, а Трамп постоянно отрицал: Россия проводила акции по саботажу в ходе президентских выборов в США. Их цель сначала не имела четких контуров: посеять ненависть и хаос в американском обществе, внести раскол, - говорится в статье. - Позднее, когда кандидаты уже определились, цель обрела конкретные черты. Русские решили помогать тому, кто превратил хаос и раскол в свою программу, и ставка была сделана на Трампа".

"Это было атакой на американскую демократию - враждебные действия России, направленные против США", - продолжает Ветцель. Трамп продолжает это отрицать, что "типично для его натуры". "Он эгоцентрик, повернутый на себе, он возмущен, что кто-то смеет сомневаться в его величии или легитимности его победы на выборах. Целостность американской демократии для него ничего не значит", - пишет автор материла.

"Америка облегчила задачу русским. Общественный климат в стране был отравлен еще до Трампа - социальная конструкция, которую стали раскачивать русские, была непрочной еще до выборов. Пропаганда российских "троллей", которые рассказали американцам, что те должны ненавидеть своих соотечественников из-за цвета кожи, другой религии или сексуальной ориентации, была на ура принята многими гражданами США, - пишет обозреватель. Русские подливали масло в тлеющий огонь страхов и раздора". Ветцель отмечает, что "Facebook содействовал им посредством почти преступной наивности и глупости" и "Москва может гордиться тем, как эффективно она использовала политическую ситуацию и технические возможности".

"Республиканцы осознают, насколько опасными могу быть расследования против Трампа. Их ответная кампания резко дискредитирует Мюллера, выставляя его частью вашингтонского заговора по смещению Трампа, и пока они пугающе успешны в этом. Это гарантирует Трампу политическое выживание, но сильно вредит американской политике", - комментирует обозреватель.

"Президенту Путину только этого и нужно, - подытоживает Ветцель. - Пока американцы пожирают друг друга и разрушают свою демократию, Запад проигрывает, а Путин выигрывает. Как написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, "они в Москве смеются до упаду".