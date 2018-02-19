Антон Шеховцов: "Для Путина все средства хороши"

Россия укрепляет популистские движения в Европе, чтобы ослабить демократию, считает украинский эксперт по правовому экстремизму Антон Шеховцов. Корреспондент швейцарского издания Tages-Anzeiger побеседовал с политологом.

Говоря о контактах России с ультраправыми и правопопулистскими движениями в Западной Европе, Шеховцов заявил: "Связи устанавливаются на разных уровнях представителями разных кругов власти. Эти круги власти борются между собой за влияние и ресурсы".

"То есть не президент решает, с какими западными партиями нужно установить отношения?" - поинтересовался журналист.

"Путин не может контролировать все. Но в России присутствует общее понимание того, что хочет Путин: разрушить единство и силу Запада. Понимая эту генеральную линию, можно действовать в соответствии с ней", - полагает эксперт.

"В России все глубоко убеждены в том, что Запад пытается подорвать Россию. Во время первого президентского срока Путин хотел сближения с Западом. Однако революции в Грузии, Киргизии и, самое главное, на Украине в 2004 году испугали его". - "Так началось недоверие по отношению к Западу?" - "Да. И с каждым годом оно становилось сильнее. К тому же русские потеряли союзников в крупных европейских партиях. Они стали искать новых партнеров и нашли их среди ультраправых. И только потом они поняли, что могут использовать их для влияния на западную политику", - разъяснил Шеховцов.

Партиями, которые, по мнению Кремля, являются его главными союзниками, эксперт считает французскую партию Национальный фронт, итальянскую "Лигу Севера" и Австрийскую партию свободы. "Австрийская партия свободы и "Лига Севера" первыми (в 2016 и 2017 годах) подписали договоры о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия". Кремль придерживается правила, которое знакомо нам из настольных книг КГБ: вербуй только тех, кто, по твоему мнению, однажды будет иметь вес и сможет оказывать влияние. В Австрии это сработало: Австрийская партия свободы теперь входит в правительство", - отметил политолог.

Говоря о перечислении Россией денежных средств ультраправым силам в Западной Европе, Шевховцов указал, что деньги от России получал, в частности, Европейский центр геополитического анализа в Берлине. Взамен, как утверждает эксперт, центр публикует статьи, в которых одобряется политика Путина. Также Европейский центр предоставлял наблюдателей на выборах, которые потом заявляли о правомерности не признанного на международном уровне референдума о присоединении Крыма к России.

"Представители правопопулистских движений Запада часто приезжают в Россию для участия в конференциях. Почему?" - "КГБ называл это "дружественными отношениями", это было альтернативой вербовке агентов", - ответил эксперт. "Не каждый, кто принимает участие во встречах, сразу же становится агентом. Однако многие потом положительнее относятся к Кремлю, выступают на российских пропагандистских каналах наподобие RT или Sputniknews. Все, что мы сегодня наблюдаем, берет начало в методичках КГБ", - уверен Шеховцов.

"Россия инвестирует много средств в медиапроекты, прежде всего в RT. И мы видим, как сообщения RT цитируются потом правопопулистскими политиками на Западе и распространяются в Facebook", - добавил эксперт, отметив, однако, что связь с крупными левыми и правыми партиями Запада является для Кремля более важной, чем отношения с ультраправыми, так как социал-демократические и гражданские партии входят в правительства большинства европейских стран. Так, например, для Москвы важен Герхард Шредер, до сих пор имеющий большое влияние в СДПГ.

"Некоторые российские властные круги будут и дальше работать с ультраправыми, другие скорее повернутся к крупным левым и правым партиям. Все эти группы будут углублять отношения с западными политиками и пытаться их коррумпировать. Это связано с политическим и экономическим положением России, - полагает Шеховцов. - Экономика слаба, и ситуация будет ухудшаться. Поэтому борьба российских элит за ограниченные ресурсы становится все жестче и проходит все чаще за границей: Кто сможет больше дестабилизировать западную либеральную демократию? Здесь любые средства хороши".

"Пропаганда и дезинформация нанесли невероятный ущерб российскому обществу, - подчеркнул эксперт. - Уже несколько поколений выросли в сумасбродном мире Путина, со значительным количеством ложной информации, воспитанием и литературой, которые пропитаны ненавистью. Все это заходит глубоко, в психику и душу общества. И это вряд ли можно повернуть вспять".