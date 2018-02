19 февраля 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Российский журналист, помогавший раскрыть вмешательство в выборы, озадачен обвинениями Мюллера Информацию о попытках "Агентства интернет-исследований" повлиять на выборы в США по большей части уже публиковали в октябре журналисты РБК Полина Русяева и Андрей Захаров, пишет The Washington Post. Захаров в интервью корреспонденту издания Адаму Тейлору рассказал о своих ощущениях от того, что в США это стало центральной новостью. По его словам, из людей, упомянутых в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера, лишь несколько действительно были руководителями "фабрики троллей". "Например, [Михаил] Быстров, который долгое время был главой всех ее юридических лиц. Он бывший полицейский. Другой человек - [Михаил] Бурчик. Мы писали о нем. Он долго был исполнительным директором фабрики троллей. И последний - Джейхун Асланов. Он был и, думаю, остается главой американского отдела", - сказал Андрей Захаров. "Другие упомянутые сотрудники очень несущественны. Я имею в виду, что, по всей видимости, были зафиксированы все имена, которые удалось узнать. Среди них были люди, которые работали там в 2014 году, но большинство из них уже долго не работало на "фабрике троллей". Они не работали там даже во время выборов. [Александра] Крылова - она не работала там в тот момент", - рассказал Захаров. "Для меня это было как тот курьезный список олигархов и кремлевских властей, в который внесли весь рейтинг Forbes и всю кремлевскую администрацию. Это очень странно", - отметил журналист. "Меня также удивило, что они написали о личных сообщениях одной девушки [Ирины Каверзиной]. Она писала родственникам, что за ними следит ФБР и все такое. Думаю, они читали ее электронные письма. Меня это очень удивило. Но в целом похоже, что они нашли людей, которые не соблюдали осторожность - использовали собственные адреса электронной почты или регистрировали аккаунты в Twitter на российские телефонные номера", - добавил Захаров. Говоря о расследовании РБК, он отметил: "Мы не пытались понять, было ли на самом деле влияние на выборы или нет. Я все еще считаю, что никто толком это не измерил. Да, они действовали очень активно, но было ли влияние сильным или нет? Никто не знает. Мы просто хотели показать, как они работали". "Было очень странно, когда ваши СМИ начали исследовать группы (в соцсетях. - Прим. ред.). Знаете, это было похоже на соревнование. "Мы узнали, что этой группой управляли русские!" Но потом смотришь на эту группу и видишь, что в ней всего сто человек. Некоторое время это выглядело так, будто ваши коллеги просто охотились за фактами и не анализировали их", - сказал журналист. "Кроме того, все сосредоточились на группах в поддержку Трампа. Мы же видели, что они пытались усиливать напряженность в обществе, говоря о проблемах, которые есть с темнокожими, исламом и так далее. Они организовывали и митинги против Трампа. Да, они активно выступали против Хиллари, но они не всегда были за Трампа. Они действовали и после выборов", - добавил Захаров. К концу прошлого года, по его словам, американский отдел все еще действовал, но не в прежнем масштабе. "Они гордятся своей работой. Для них это действительно была забава: 90 человек, находясь в Санкт-Петербурге, создавали группы с тысячами и тысячами лайков. Это была очень успешная маркетинговая кампания в соцсетях", - отметил Захаров. Также по теме: Россиянин, которому предъявлены обвинения, отвечает на телефонный звонок и высмеивает версию российского вмешательства (The New Yorker) Источник: The Washington Post