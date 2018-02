19 февраля 2018 г. Редакция | The Washington Post Чего Трамп все никак не поймет о российском вмешательстве в выборы Редакция The Washington post рассуждает о вынесенном в пятницу вердикте суда присяжных - Большого жюри США, согласно которому 13 россиян признаны виновными в незаконном вмешательстве в американский политический процесс. "Этот вердикт разрушает любое сохранившееся подозрение, что российское вмешательство - миф или подделка, и Трамп, который так часто утверждал именно это, должен признать новое свидетельство. Вместо этого его первой реакцией была попытка оправдаться в Twitter", - отмечают журналисты. "Штаб Трампа ничего плохого не сделал, - написал Трамп. - Никакого сговора!". Авторы статьи считают, что такая реакция "неприемлема по двум причинам". Во-первых, выяснилось, что большая часть российской пропаганды была призывами поддержать Трампа, а Трамп ничего не сказал о неуместности такой помощи и не заявил, что ни одна зарубежная держава не имеет права тайно работать на американского кандидата. Во-вторых, спецпрокурор Мюллер еще не закончил свое расследование и не исключил возможность сговора. Трамп заявил: "Мы не можем позволить преуспеть тем, кто стремится посеять замешательство, разногласия и озлобление". При этом он обвинял не Россию, а "безосновательные партийные атаки" его противников, которые, по его словам, "продвигали повестку плохих деятелей, в том числе России". "Сейчас он транслирует только одно послание и американским людям, и Москве: что Путин несет ответ за случившееся и что американское правительство ответит на скрытые нападения должным возмездием", - говорится в статье. "Вердикт суда присяжных показывает, в каком большом объеме Россия готова манипулировать нашей демократией и дискредитировать ее. Работающие на самого Трампа главы разведки предупредили на прошлой неделе, что выборы 2018 года под угрозой. Ввиду поразительного и непростительного отсутствия лидерства в лице президента Конгресс должен сделать шаг вперед и защитить страну", - резюмируют журналисты. Источник: The Washington Post