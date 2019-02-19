Новое исследование: что объединяет партнеров в счастливых отношениях

Чем отличаются счастливые пары? Ответ на этот вопрос помогли найти 2327 людей, принявших участие в исследовании, проведенном американским сайтом знакомств E-Harmony и институтом изучения общественного мнения Harris Interactive. О новом исследовании сообщает немецкий журнал Focus.

"Из 2327 участников 83% считают себя счастливыми, то есть, - отмечает автор статьи, - результаты исследования заслуживают доверия. В первую очередь, стоит сказать: про миф о том, что "противоположности притягиваются", стоит забыть. Для большинства счастливых пар верным скорее является принцип "два сапога - пара".

Так, оба партнера в счастливых отношениях изначально искали крепких отношений. "Когда оба партнера с самого начала настроены на отношения, более вероятно, что позднее они будут счастливы, подчеркнул директор E-Harmony Грант Лэнгстон в интервью порталу Business Insider". 67% мужчин указали, что уже на первых свиданиях со своей сегодняшней партнершей они были в поиске крепких отношений.

"У того, кто заключает брак по финансовым причинам или ради статуса, чаще всего дела обстоят хуже, чем у тех, кто сказал "да" по любви: 44% опрошенных, женившихся по любви, считают себя счастливыми", - передает Focus.

"Регулярный секс делает счастливым", - этот принцип был и остается правдой. В исследовании наиболее счастливыми оказались пары, которые занимались сексом каждую неделю.

"Но, конечно, одного секса недостаточно, - продолжает Focus. - Благоприятно в принципе иметь точки соприкосновения с партнером. Хобби, интересы, увлечения - все это объединяет".

"Важными являются и общие политические убеждения. Это логично: политические взгляды зачастую отражаются в социальных ценностях, а из-за слишком больших разногласий в этой области счастливые отношения могут быстро дать трещину", - говорится в статье.

Основой счастливых отношений, согласно исследованию, можно считать и открытое общение между партнерами: более счастливыми оказались более честные пары. В почти 90% счастливых пар партнеры рассказывали друг другу, например, о своих проблемах со здоровьем, отмечает издание.

"Стоит признать: дети не являются гарантией вечного счастья. Однако в ходе исследования выяснилось, что большинство пар, называвших себя счастливыми, имели 2 детей".

Любовь? Всегда лишь на равных началах. "Лишь половина опрошенных в данном исследовании указали, что партнеры равноправны. Это было шокирующим, - отмечает Лэнгстон, - ведь это означает, что у другой половины участников есть доминирующий партнер, который принимает большинство решений. Эти отношения одновременно функционируют хуже".

У полигамии в "рейтинге счастья" плохие позиции. "Среди полигамных пар счастливыми были только 26%. Среди моногамных - 38%", - говорится в статье.

Принцип "два сапога - пара" оказался верным и в отношении образования: ка показало исследование, "люди со сходным уровнем образования зачастую чувствуют себя комфортнее друг с другом", передает Focus.