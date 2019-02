19 февраля 2019 г. Шон Уолкер и Мария Георгиева | The Guardian Торговец оружием, отравление которого может быть связно с делом Скрипаля: "я едва не умер" "Первым признаком того, что что-то не так, стал зудящий, налившийся кровью глаз у Емельяна Гебрева после обеда 25 апреля 2015 года. На следующий день у него появились странные видения вспышек и лучей, за чем последовала безудержная рвота. Когда друзья привезли его в больницу, все померкло и он впал в кому. Сейчас, спустя почти 4 года после того, как болгарский торговец оружием оказался на краю смерти после предполагаемого отравления, британские следователи прибыли в Софию, чтобы определить, может ли этот инцидент быть связан с отравлением в 2018 году Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Новичком" в Солсбери", - пишут обозреватели The Guardian Шон Уолкер и Мария Георгиева. "Ключевое связующее звено в обоих случаях - это предполагаемое присутствие подозреваемого агента российской военной разведки ГРУ под псевдонимом "Сергей Федотов" в обеих странах во время инцидентов. Сайт расследований Belligcat, который ранее установил личности агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги как подозреваемых в атаке в Солсбери, сообщил, что Федотов - это Денис Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии", - напоминает издание. "Гебрев, 65-летний болгарский торговец оружием, рассказал историю об отравлении в 2015 году во время нескольких встреч с The Guardian в Софии. По его словам, он уверен, что был отравлен, но он представления не имеет, как он мог стать мишенью для ГРУ. "Это лишено всякого смысла. Я не знаю, был ли тут какой-то агент ГРУ или нет. Но я едва не умер", - говорит он. "27 апреля, по словам Гебрева, он "работал как таракан" в офисе и пропустил и завтрак, и обед. Затем он поехал на ужин с двумя давними польскими деловыми партнерами в престижный софийский ресторан, где заказал рыбу. Когда тем вечером он приехал домой, у него начал зудеть глаз. На следующее утро его водитель привез ему глазные капли, но зуд лишь усилился. Вечером того дня он все еще хотел провести деловой ужин, но уже с другими польскими деловыми партнерами, а также с двумя россиянами. Он не назвал их имен, однако указал, что передал их имена прокуратуре, и что все эти люди были его давними знакомыми, которые не могли быть причастны к произошедшему. Во время того ужина с его зрением стали происходить странные вещи, затем началась рвота и состояние начало стремительно ухудшаться. После того, как он пришел в себя, ему сообщили, что его сын и директор одной из его производственных компаний также были отравлены и впали в кому. Так как болгарская больница не могла провести сложных тестов, Гебрев заказал их в финской лаборатории, которая предположила, что его отравили каким-то органофосфатом", - сообщается в статье. Бывший министр обороны Бойко Ноев, близкий друг Гебрева, со скепсисом относится к идее того, как Гебрев мог стать мишенью ГРУ, но сказал, что Россия много лет пыталась получить контроль над лицензиями в болгарской оборонной индустрии. "Россия хочет заключать сделки в Африке и Азии, где Гебрев всегда обходит их", - сказал он. "По мнению Гебрева, попытка устранить его может быть связана с его планами приобрести долю в оружейном заводе в городе Русе на границе с Румынией. "Именно тогда проблемы и начались. Кто-то был совсем недоволен", - говорит он. Другие предполагают, что за этим может стоять внутренний болгарский диспут, и внутренние враги Гебрева искали помощи у россиян. По словам Гебрева, он не вел бизнес с Россией, и не работал с российскими партнерами или посредниками. У него были контракты с Украиной, однако он настаивает, что они были "грошовыми, небольшими, низкотехнологичными", - отмечается в публикации. Издание напоминает, что болгарская прокуратура прекратила расследование в связи с отсутствием зацепок, однако спустя несколько месяцев после атаки в Солсбери Гебрев снова обратился к ним, поразившись сходству с отравлением Скрипалей. "Мы немедленно связались с нашими британскими партнерами по всем разрешенным каналам", - сообщил The Guardian премьер-министр Бойко Борисов. По словам Гебрева, на прошлой неделе у него была краткая встреча с болгарским прокурором, которая длилась 15-20 минут, но больше власти с ним не связывались. Ноев считает, что налицо отсутствие интереса к этому делу. "Я подозреваю, что это сознательное сокрытие. Болгария и некоторые из главных болгарских институтов не хотят, чтобы это дело расследовалось дальше", - сказал он. "Когда Гебреву показали фотографию человека, которого Bellingcat опознал как Сергеев, Гебрев сказал, что не знает его", - сообщается в статье. "По словам Хамиша де Бреттон-Гордона, эксперта по химическому оружию, результаты финской лаборатории неубедительны, - пишет The Guardian, - но он предположил, что Гебрев был скорее отравлен пестицидом, чем агентом оружейного уровня". "Токсичность пестицида в сравнении с нервным агентом минимальна, но все же она легко приводит к смерти", - указал он. "Странности добавляет и то, что, как утверждает Гебрев, он, его сын и деловой партнер не пересекались в дни, предшествовавшие его отравлению, - пишет издание. - Двум другим мужчинам стало плохо через три дня после него". "Мы собрались и попытались продумать, где мы могли получить все это, но не смогли", - говорит он. Источник: The Guardian