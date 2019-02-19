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Press digest
19 февраля 2019 г.
19 февраля 2019 г.

Матиас Брюггманн | Handelsblatt

Государственные тиски препятствуют революции в российском IT-секторе

"Российские технологические концерны являются в высшей степени инновационными и могли бы стать партнерами для Силиконовой долины. Однако близость к Кремлю представляет собой угрозу безопасности", - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

"Немецкие или американские компании в сфере производства программного обеспечения или электронной коммерции, вероятно, были бы чрезвычайно заинтересованы в сотрудничестве" с российскими IT-экспертами, пишет журналист.

Для этого им необходимо доверие к российским партнерам, однако "за выдающимися талантами скрываются мания государства контролировать российский интернет, печально известная армия троллей из Санкт-Петербурга, которая с помощью соцсетей вмешивается в политическую и экономическую борьбу на Западе, и масштабный промышленный шпионаж", указывает Брюггманн.

"Американские спецслужбы предостерегают от сотрудничества со Сколково, подмосковным городом высоких технологий, который якобы превращается в цитадель IT-шпионажа вместо того, чтобы быть российской Силиконовой долиной", - говорится в публикации.

"Из-за этого Россия оказывается в опасности. Стране необходимо срочно освободиться от зависимости от экспорта сырья. Но пока государство держит в тисках IT-сектор, российские интернет-компании не будут развиваться так сильно, как это необходимо для перемен в стране. Светлые умы, угнетенные границами роста и политической опекой, будут искать возможностей за границей, как некогда родители основателя Google Сергея Брина", - заключает журналист.

Источник: Handelsblatt


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