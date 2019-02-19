В России под цензуру попадают учебники, которые не "способствуют любви к Родине"

"В период с 2014 по 2018 год список учебников, которые могут закупать российские школы, был сокращен на 71%, в основном, в пользу книг издательства, принадлежащего приближенному главы Кремля", - сообщает корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Заслуженный профессор московской Высшей школы экономики Игорь Липсиц был разгневан и возмущен, увидев, что написанный им для учеников 10 и 11 классов учебник был недавно исключен из федерального перечня школьных учебников - единственных, которые школы вправе приобрести - на том основании, что представленные в книге вопросы и примеры "не способствуют любви к Родине". К примеру, на странице 60 упоминалось о наличии очередей в бывшем СССР, что "не формирует чувства гордости за Родину". Истинная ересь в глазах цензоров", - пишет Le Monde.

"После столь резкой меры со стороны Российской академии образования издательство "Вита-Пресс" попыталось спасти учебник, попросив автора внести некоторые поправки, касающиеся "более корректного изложения современной экономической ситуации", "исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию", а также добавить "материалы о планах ближайшего экономического прорыва" и "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну",- говорится в статье.

"А может учебник Липсицапросто стал мишенью для неуместного усердия? - задумывается автор публикации. - Однако он далеко не одинок, отмечает в разговоре с Le Monde экономический обозреватель и специалист по образованию Борис Грозовский, говоря о "постепенной зачистке последних зон свободы в школах" и о том, что уже припасен список других учебников, которые вскоре пригвоздят к позорному столбу. По его словам, "такой штурм начался в середине 2000-х годов, затем становилось все более очевидным, что государство попытается заставить учителей представлять историю в благоприятном для нынешнего режима свете".

"Российская академия образования стала чуть ли не ответвлением силовиков [термин, употребляемый в России для обозначения спецслужб в широком смысле слова]", - обвиняет Борис Грозовский. Среди членов ее Попечительского совета фигурируют, в частности, Сергей Шойгу, министр обороны, или Сергей Чемезов, служивший агентом КГБ в Дрездене (бывшая ГДР) одновременно с Владимиром Путиным, ныне он является генеральным директором "Ростеха" (конгломерата промышленных и военных компаний)", - пишет Le Monde.

"Результат: в период с 2014 по 2018 год список разрешенных учебников по всем предметам сократился, как шагреневая кожа, на 71%, с 2 982 до 863. Последнее сокращение, произошедшее в 2018 году, оказалось наиболее серьезным", - указывает журналистка.

"За этими цифрами как Игорь Липсиц, так и Борис Грозовский выявляют другую реальность. На прибыльном рынке учебников господствует издательство "Просвещение". До недавнего времени эта компания принадлежала Аркадию Ротенбергу, другу детства и партнеру по дзюдо Владимира Путина", - пишет Мандро.

"Поскольку он был включен в санкционный список США и Европы, он продал свои акции какому-то неизвестному офшору, - отмечает обозреватель, который с тех пор не усматривает никаких реальных изменений. - К государственным образовательным стандартам, являющимся главным инструментом национализации образования, теперь добавилось ограничение выбора".

"Профессор Липсиц тоже составил свой отчет: оздоровление экономики посредством мер строгой экономии затронуло только 11% учебников издательства "Просвещение" по сравнению с показателями от 51% до 62% среди его конкурентов. В результате его доля в общем объеме продаж учебников выросла с 33% до 50% в 2019 году", - подытоживает Мандро.