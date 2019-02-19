После ареста руководителей фонда Baring Vostok в России повеяло холодом

"Арест в Москве руководителей Baring Vostok, одного из старейших и наиболее успешных инвестиционных фондов в России, вызвал настоящий шок. Его основателю, американцу Майклу Калви, и еще пяти людям, включая француза Филиппа Дельпаля, банкира, ответственного за клиентуру финансового сектора фонда, предъявлены обвинения в хищении не менее 2,5 млрд рублей (около 33 млн евро)", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Здесь присутствуют все элементы сведения счетов по-русски: один акционер хочет избавиться от другого акционера, посадив его в тюрьму ...", - комментирует один раздосадованный источник, внимательно следящий за этим делом, оказавшимся на первых полосах московской экономической прессы", - передает автор статьи.

"Первой жертвой этого прискорбного дела, несомненно, является инвестиционный климат", - посетовал вчера глава французско-российской торгово-промышленнной палаты Эммануэль Киде, сочтя заключение под стражу чрезмерной мерой. Майкл Калви, Филипп Дельпаль и четыре других вовлеченных в это дело человека (включая россиян) были заключены в СИЗО на срок не менее двух месяцев. Этот случай вызвал большое беспокойства в экономических кругах, поскольку он фактически подтверждает обычную в России практику для повседневной деятельности компаний, подорванной коррупцией и отсутствием независимости правосудия", - отмечает Кенель.

"И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное", - сказал Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, напомнив о том, что следовало применить другие меры пресечения (домашний арест или залог).

"Несколько российских экономических деятелей выступили в защиту Майкла Калви, указывает журналист. "Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний", - сказал Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, крупнейшего банка России.

"Сам Кремль, похоже, был озадачен этим делом. Его официальный представитель заявил, что "мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате". Майкл Калви несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным", - резюмирует Les Echos.