Эмоциональный потенциал цвета вашей одежды

"Цвета нашей одежды могут влиять на наши эмоции. Такова мозговая реакция", - пишет журналистка Дафне Лепортуа на портале Slate.fr

"Пасмурно. Небо в тучах. Солнечные лучи едва просачиваются сквозь толщу облаков. И, в любом случае, яркий свет никогда не бывает длительным: ближе к вечерусолнце садится. Это зима. И это угнетает вас. Поэтому иногда, чтобы противостоять такому мраку, вы решаете надеть шарф травяного цвета, желто-золотое пальто, вишнево-красный свитер или футболку цвета электрик. Как будто окраска вашего гардероба способна подбодрить вас - в любом случае, такова ваша цель", - говорится в статье.

"Как объясняет Джон Маул, исследователь, защитивший диссертацию и работающий над восприятием и распознаванием цвета, "на самом деле нет научных доказательств в поддержку гипотезы о том, что цвет оказывает прямое влияние на настроение", - передает Slate.fr.

"Конечно, люди могут ассоциировать определенную одежду с чувством благополучия. Но это не означает, что именно цвет как таковой лежит в основе этого явления или что шерсть другого цвета не может быть так сильно же связана с этим чувством", - уточняет Маул.

"Вот почему "нет никакого медицинского рецепта по поводу цвета одежды, помогающего пойти на поправку", - отмечает психиатр Мишель Лежуайе в статье в Le Figaro, опубликованной в октябре 2018 года. Не бывает автоматической физиологической реакции: мы рефлекторно не останавливаемся перед красным цветом и не идем вперед при зеленом, мы не улыбаемся, надевая какую-то вещь так называемого веселого цвета. Это все феномен культуры!"- пишет журналистка.

"Психолог и психоаналитик Людивин Бейяр-Робер, защитившая диссертацию по психопатологии женского тела в одежде, приводит пример пациентки, которая на работе надевала ярко-желтую юбку. "Все отмечали, что она вся светилась, что она принесла с собой лучик солнца. Она была очень удивлена, что эта одежда настолько оживила рабочий день ее коллег. Для нее эта юбка была просто желтой и все", - рассказывает исследовательница.

"Цвет одежды, согласно воображаемому образу, который он вызывает, может помочь отнести людей к определенной категории, например, черный цвет связан с готической модой. Механизм заключается в следующем, уточняет Людивин Бейяр-Робер: "Мы одеваемся не только для себя, но и для других членов общества. Мы воображаем, будто такая-то группа людей представлена такой-то одеждой, и мы хотим носить ее, чтобы вступить в эту группу. Это немного похоже на нагрудный знак члена команды". Таким образом, цвета обретают смысл именно в глазах других людей, начиная исполнять свое самореализующееся пророчество", - отмечает Лепортуа.

"Обозначение имиджа также связано с нашим поведением. "Когда у человека угрюмое настроение, он скорее будет склонен спрятаться, чем одеться в ярко-желтый цвет, он постарается одеться как можно более обыденно, чтобы слиться с толпой", - объясняет Людивин Бейяр-Робер. Поэтому сероватые тона ассоциируются с небольшой депрессией, а сверкающие оттенки со счастливым состоянием духа или экспансивным характером. Мы будто показываем другим (и в то же время убеждаем себя), что нам весело и поэтому мы наденем яркую одежду. Немного похоже на то, чтобы обратить на себя внимание громким смехом", - указывает портал.

"Цвет также имеет знаковый смысл, поскольку он позволяет выделиться. "В течение очень долгого времени было уместно одеваться в черное, когда мы оказывались на публике, отсюда и выражение "светский черный", - дополняет психоаналитик Бейяр-Робер.

"За этим закодированным посланием также стоит идея "проницаемости между внутренним и внешним", - пишет Катрин Жубер в журнале Psychologies.

"Философ Бернар Андрие полагает, что подобно тому, как мы стремимся создать гармонию между цветом своей кожи, глазами, волосами и одеждой и представить "хроматическую согласованность", мы смутно предполагаем, что "человек выражает свои внутренние чувства через свою одежду", и что эти кусочки ткани служат для соединения "внутреннего и внешнего содержания, поверхностного и глубинного", - передает автор статьи.