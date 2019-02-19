Поджигатели и честные люди

В начале 2018 года на Украине был совершен теракт - поджог офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. След ведет к правоэкстремистскому немецкому публицисту и бывшему сотруднику партии АдГ, пишет немецкая газета Tageszeitung.

В ходе расследования украинская служба внутренней разведки СБУ вышла на след двух польских неонацистов Адриана М. и Томаша Ш. "Оба признались в совершении преступления и назвали в качестве заказчика Михала П., - передают журналисты Кристиан Якоб, Сабине ам Орде и Кристина Шмидт. - Отделение варшавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью предъявило П. обвинение, среди прочего, в связи с финансированием и подготовкой террористического акта за границей, М. и С., среди прочего, обвинили в совершении опасного поджога".

"П. дал признательные показания, но заявил о подстрекательстве. Со стороны одного немецкого журналиста. Его имя: Мануэль Оксенрайтер. Он якобы заплатил П. 1,5 тыс. евро", - говорится в статье.

"Мануэль Оксенрайтер - не только один из важных публицистов в правоэкстремистском медиа-ландшафте, у него есть тесные связи и с партией АдГ. С сентября 2018 года Оксенрайтер работал референтом Маркуса Фронмайера, депутата бундестага от партии АдГ", - указывают журналисты.

"Все трое - П., Оксенрайтер и Фронмайер - уже долгое время вращаются в праворадикальных кругах пророссийского толка, - подчеркивает издание. - Украинское Закарпатье представляет для этих кругов чрезвычайный интерес: здесь проживают 1,25 млн людей, 150 тыс. из них - этнические венгры. Правительство в Будапеште обвиняет Украину в дискриминации этих венгров, в частности, путем принятия в 2017 году закона об образовании, сильно ограничивающего преподавание в школах на венгерском языке. Киеву, в свою очередь, не нравится, что Будапешт предоставляет украинцам с венгерскими корнями венгерские паспорта. Здесь боятся, что Венгрия когда-нибудь будет претендовать на некоторые части региона".

"Закарпатье - идеальное место для того, чтобы продолжать дестабилизировать Украину. Если бы под подозрение в совершении теракта против венгерского меньшинства попали украинские неонацисты, на западном фронте Украины возник бы еще один конфликт. Для России это весьма привлекательный сценарий", - отмечают авторы статьи.

Оксенрайтер отрицает обвинения в свой адрес, пишет издание.

С Михалом П., ключевой фигурой в этом деле, журналисты TAZ встречались еще летом 2016 года. Речь шла о репортаже о полувоенных группировках в Польше, руководителем одной из которых был П. Уже тогда в разговоре он упоминал Оксенрайтера.

"Тогда П. был членом правоэкстремистской группы, называющей себя Falanga, - повествует издание. - В 2015 году на Facebook появились фотографии участников группы. Они одеты в камуфляжную униформу, имеют оружие и резиновые дубинки". На одной из фотографий запечатлены "мужчины, стоящие на границе с Украиной, где они якобы преследовали беженцев".

"П. откровенно признался, что группа Falanga была в Донбассе - на российской стороне. Летом 2016 года П. также рассказал TAZ о том, что они в качестве бойцов выступали за сирийского правителя Асада. Сам он там якобы не присутствовал, но организовывал поездки и брал на себя "работу с прессой". По его словам, он написал основную политическую программу для правоэкстремистской пророссийской партии Zmiana, - передает издание. - Уже на основе комментариев и фотографий на Facebook можно понять, что он активно работал на партию".

"Михал П. представляет правоэкстремистские идеи вкупе со значительной близостью к путинской России. Именно этой линии придерживается и Мануэль Оксенрайтер", - указывают журналисты.

"Первым, кто упомянул его имя в связи с терактом еще до того, как дело начал рассматривать суд Кракова, стал Антон Шеховцов. (...) Политолог считается одним из лучших знатоков сотрудничества между путинской Россией и правыми экстремистами в Западной Европе. В начале 2019 года, незадолго до начала процесса в Кракове, польская юстиция, говоря о теракте, сообщала о неком "немецком публицисте с хорошими связями с правоэкстремистской средой Польши", однако не называла его имени. Шеховцов 6 января написал в своем Twitter, что речь, вероятно, идет об "операции под ложным прикрытием" , в которой предположительно участвовал Оксенрайтер".

На фотографиях, которые можно найти в интернете, Оксенрайтер запечатлен, среди прочего, "с бойцами в Сирии, (...) с бывшим иранским президентом Махмудом Ахмадинежадом, (...) а также в Донбассе". С 2011 года он является главным редактором правоэкстремистского ежемесячного журнала Zuerst!, пишет TAZ.

"Шеховцов говорит, что Оксенрайтер играет особую роль в среде правоэкстремистских западных европейцев с креном в сторону Москвы. По его словам, немец еще в конце 2012 года впервые встретился с Александром Дугиным, тем фашистским идеологом, которого считают первым теоретиком идеи о неоевразийстве. Сегодня Оксенрайтер называет его "старшим другом". "После этого, - говорит Шеховцов, - в сущности и началась прокремлевская активность Оксенрайтера". В это время он также стал чаще появляться в российских СМИ в качестве комментатора", - говорится в статье.

Насколько тесно связан Оксенрайтер с другими правыми сторонниками России, демонстрирует одна фотография, сделанная в 2015 году. Помимо Оксенрайтера и Михала П. на ней присутствует и Матеуш Пискорский. "Пискорский, основатель партии Zmiana, - одна из ключевых фигур в сети пророссийских объединений, - подчеркивает издание. - Центральное место занимает его организация под названием "Европейский центр геополитического анализа". (...) Главная задача центра заключается в организации поездок западных политиков в Восточную Европу в качестве наблюдателей на выборах, как правило, в прокремлевских сепаратистских регионах или на аннексированных вопреки международному праву территориях наподобие Крыма. И распространение таким образом московского взгляда на мир с помощью депутатов АдГ, австрийской АПС или итальянской "Лиги Севера". "В марте 2014 года Пискорский пригласил Оксенрайтера для наблюдения за так называемым референдумом в Крыму, - говорит Шеховцов. - Это стало его первыми шагами в Крыму".

В апреле 2016 года Пискорский и Оксенрайтер основали в Берлине "Немецкий центр евразийских исследований". В учреждении центра участвовал и Маркус Фронмайер, у которого позднее работал Оксенрайтер. "Вскоре после основания объединения Пискорского арестовали в Польше, с тех пор он сидит в следственном изоляторе. Его обвиняют в шпионаже в пользу России", - сообщает издание.

"Понятие "Евразия" несет кремлевский отпечаток, - отмечают журналисты. - Это кодовое название для усилий, направленных на ослабление влияния США в Европе. Целью является "Европа от Лиссабона до Владивостока". Для правых экстремистов, таких, как Пискорский, Оксенрайтер или П., сближение с авторитарной Россией - наиболее многообещающий путь к освобождению Европы от всего, что они презирают: от либерализма, гомосексуализма, мусульман, черных, евреев, "глобализма", "элит". Генератором их идей является Александр Дугин, российский теоретик, которого некоторые считают "суфлером" Путина и к которому одинаково близки Пискорский и Оксенрайтер".

"Сегодня дело расследует и берлинская прокуратура. Как сообщили TAZ в ведомстве, имеется начальное подозрение о подстрекательстве к поджогу с отягчающими обстоятельствами".

С целью снять обвинения с Оксенрайтера издатель журнала Zuerst! заявлял в начале февраля о "попытке дискредитации" и "польско-украинской дезинформационной кампании". В день теракта Zuerst! связывал поджог с новым украинским законом об образовании. "Месседж понятен: Украина в роли агрессора. Именно так, как хочет представить страну Россия", - констатирует TAZ.

11 февраля 2019 года в своем посте на Facebook Оксенрайтер "обозвал Украину "несостоявшимся государством со сгнившей экономикой и дисфункциональным и коррумпированным правительством". "Он также опубликовал слова солидарности от пророссийских политиков из Молдавии и Италии (...) и от российского теоретика фашизма Александра Дугина, своего "старшего друга". Тот пишет, что "кампания" против Оксенрайтера демонстрирует, что мы "живем посреди тотальной информационной войны". По его словам, для другой стороны речь идет о "полном экономическом и социальном уничтожении отдельных личностей, осмеливающихся успешно бороться с западнолиберальным мейнстримом", - передает Tageszeitung.